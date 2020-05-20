Advance (Хорватия): атомные бомбы в Польше? Последнее, что нужно миру, это повторение Карибского кризиса...

Польша может взять к себе ядерные бомбы, если Германия от них откажется, заявила посол США в Польше. Такой шаг может вызвать подобие Карибского кризиса. И повторять его было бы глупо. Но почему некоторые страны так боятся России, что готовы стать складом ядерного оружия? Причин несколько. Некоторые понятны, а некоторые сомнительны.

Ричард Греннел, посол Соединенных Штатов в Германии, который одновременно является исполняющим обязанности директора национальной разведки США, старается склонить Берлин к тому, чтобы он согласился на дальнейшее размещение американского ядерного арсенала на территории Германии. Не секрет, что вот уже некоторое время немецкие власти хотят от него избавиться, но опасаются навлечь на себя гнев Вашингтона. Одновременно заявление сделала коллега Греннела посол Соединенных Штатов в Польше Джоржетт Мосбахер. По ее словам, Польша может взять к себе ядерные бомбы, если Германия от них откажется.

"Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства у себя", - заявила Мосбахер в "Твиттере".

Известно ли ей нечто, чего не знает общественность? Действительно ли Польша готова разместить у себя американские атомные бомбы? Официальных комментариев на этот счет нет, однако не стоит отдельно напоминать, насколько это обострило бы отношения между Россией и НАТО, вызвав нечто вроде Карибского кризиса, который случился в 1962 году. Тогда СССР перебросил свои ядерные ракеты на Кубу, узнав, что НАТО размещает ядерное оружие в Турции.

Уже много лет явно прослеживается одна тенденция. Как бы часто и прямо НАТО ни подтверждал свою "приверженность защите всех членов", некоторые восточноевропейские члены альянса постоянно требуют больше: больше оружия, больше американских войск, больше войсковых учений… Встает вопрос: на чем они успокоились бы? Возможно, они действительно удовлетворились бы ядерным арсеналом.

Прежде чем поговорить о том, что это означало бы для ситуации с безопасностью на востоке Европы, стоит разъяснить, почему такие страны, как Польша, Эстония, Румыния и другие, хотят укрепить свою оборону и почему они так боятся России? Причин на то несколько. Некоторые понятны, а некоторые сомнительны. Прежде всего, роль играет история. Польша очень негативно настроена к России из-за воспоминаний о советской оккупации (после пакта Молотова - Риббентропа) и последующего пребывания в советской сфере влияния. Конечно, это старые обиды родом из ХХ века, но они сильно влияют на атмосферу сегодня. Тот факт, что Россия - в основном православная страна, а Польша преимущественно католическая, тоже играет свою роль. Опасения в связи с "российской угрозой" выросли после украинского кризиса 2014 года, когда часть Украины, полуостров Крым, была присоединена к Российской Федерации.

По поводу того, "вернулся ли" Крым к России или был ею "аннексирован", по сей день ведутся острые споры. Факт в том, что российские силы ("зеленые человечки") в форме без знаков отличия взяли полуостров под контроль после того, как в Киеве произошел государственный переворот. Затем Крым перешел в состав Российской Федерации по результатам референдума, на котором 96,77% избирателей проголосовали за то, чтобы быть частью России, а не Украины (явка составила 83%). Конечно, можно сомневаться в законности этого референдума, но в воле местных жителей сомневаться не приходится.

Чем явился Крым: "российской агрессией" или все же "российской реакцией" на государственный переворот в Киеве? Для кого как. Польские власти твердо убеждены, что речь идет о российской агрессии, и, более того, это начало "нового сезона" российской экспансии.

Конечно, никто из соседей России не остался безразличным, когда российские военные появились в Крыму (а, вероятно, и на востоке Украины), и даже традиционный российский партнер Александр Лукашенко раскритиковал Москву. Вместе с тем именно он на инаугурации украинского президента Петра Порошенко, отвечая на вопрос украинских журналистов "Чей Крым?", ответил: "Сколько украинцев погибло, защищая Крым? Ни одного. А сколько прозвучало выстрелов? Молчание. Ни одного. Значит, вы молча согласились, что Крым не ваш. (…) Если это ваше, умирайте, воюйте за этот клочок земли".

Последние шесть лет трудно назвать периодом "российской агрессии". Чтобы так назвать прошедшие годы нужен конкретный факт "агрессии". Счесть таковым российское участие в войне в Сирии нельзя, поскольку Россия находится там с 2015 года по приглашению сирийских властей.

И все-таки для многих на востоке Европы все это звучит неубедительно. Россия в их глазах - извечная угроза и агрессор, который рано или поздно на них нападет.

В прошлом месяце интересную статью на эту тему, упомянув Белоруссию, написала Сьюзан Кац Китинг, колумнист, которая пишет о национальной безопасности. Заголовок статьи очень красноречив: "Белоруссия - следующий Крым? Соседние прибалтийские страны боятся очередной российской агрессии".

О том, что Россия аннексирует Белоруссию, говорят уже давно. Со времен распада СССР Белоруссия находится в месте соприкосновения двух миров и сама колеблется между интеграцией с Россией и сближением с Западом. К этому, что неудивительно, привела "мудрость" Лукашенко и тактика, с помощью которой он пытается получить что-то для себя от обеих сторон. Но в последнее время Белоруссия все больше разворачивается к Западу, и есть мнение, что Россия может предпринять попытку помешать ей силой, то есть аннексировать всю Белоруссию.

Что касается прибалтийских стран с их страхами, то они, похоже, бояться будут всегда. Хотя ситуация в этих трех странах не одинаковая, их слишком часто гребут под одну гребенку. А ведь, у Эстонии, где самое многочисленное русское меньшинство, самые сложные отношения с Москвой, в отличие от Латвии, которую с Россией связывают вполне корректные отношения.

Как разомкнуть этот круг страха? Достойных планов не так много, и слова о том, что все должны стремиться к добрососедству, звучат банально (хотя, быть может, это лучший совет). Факт в том, что большинство стран, окружающих Россию, ее боятся и поэтому делают то, что не нравится России, в том числе, являются членами НАТО!

На членство в альянсе можно смотреть с двух диаметрально противоположных перспектив. Если страна не входит в НАТО, ее отношения с Россией могут быть более "мирными", хотя и не обязательно (вспомним российско-шведские отношения, которые отнюдь не хорошие, но, с другой стороны, Россию и Финляндию связывают вполне неплохие отношения). Восточные члены НАТО скажут, что недовольство России - небольшая расплата за членство, которое гарантирует им безопасность от России. Однако и это не всегда так, как мы убедились в прошлом году, когда Турция попыталась вовлечь НАТО в конфликт на северо-западе Сирии, но у нее не вышло (конечно, аргументы турок о том, что на них "напали" в чужой стране, звучали малоубедительно).

Ощущали бы страны Восточной Европы меньшую опасность, если бы Россию возглавлял не Владимир Путин, а кто-нибудь другой? Вряд ли. Понятно, что Путин многим не нравится, но точно так же они понимают, что на его место может прийти кто-нибудь похуже.

Тогда какой выход? Выход - в деэскалации. В акцентировании общих интересов и снижении напряженности во взаимоотношениях. Именно к этому отношения Москвы и Варшавы попытался подвести французский президент Эммануэль Макрон. Но искать выход из ситуации точно не стоит в опасных идеях о размещении ядерного оружия в Польше. Подобный сценарий может спровоцировать повторение Карибского кризиса 1962 года. Тогда миру удалось избежать ядерной войны благодаря Кеннеди и Хрущеву, но повторять подобные эпизоды было бы глупо. Сейчас у мира (и все с этим согласятся) и так проблем более чем достаточно.

Антун Роша (Antun Roša)