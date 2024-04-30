За 20 лет членства в ЕС Польша получила из бюджета содружества более 160 млрд евро

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Польша оказалась одной из самых дотационных стран Европейского союза. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минфином страны.

Так, согласно озвученной ведомством информации, с момента вступления в ЕС в мае 2004 года и до конца прошлого года Варшава получила из бюджета содружества траншей в общей сложности на 245,5 млрд евро. При этом за тот же период страна внесла в общую казну 83,7 млрд.

Получается, что почти за 20 лет своего членства, Польша обошлась Евросоюзу в 161,8 млрд. евро.

При этом в Минфине страны отметили, что все эти годы Польша исправно отчисляла около 2,1% от своего ВВП в бюджет ЕС. В то же время полученные от содружества средства были использованы по целевому назначению.

В частности, 65 процентов от выделенных траншей пошли на улучшение энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры. Еще более трети страна использовала на аграрный сектор.

В целом Польша сегодня является одним из крупнейших эксплуатантов бюджетных средств ЕС. Так, на долю Варшавы приходится порядка 13,3%. За ней с 12% идут Италия, Испания и Франция.

На сегодняшний день в состав Евросоюза входят 27 стран. При этом, исходя из приведенных выше данных, почти половина бюджета содружества тратится на четыре государства.