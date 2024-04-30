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ТАСС

Слуцкий считает, что возможное соглашение Украины и США может затянуть конфликт с РФ

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Источник изображения: Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Возможное соглашение Украины и США о сотрудничестве в сфере безопасности, о котором говорит президент Украины Владимир Зеленский, может стать подготовкой к новому витку конфронтации Запада и России, затянет конфликт. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Если это не собственный пиар, то подобные планы только затянут конфликт и станут подготовкой к новому витку конфронтации Запада с Россией. Это понимают и в США", - написал он в своем Telegram-канале.

Слуцкий напомнил, что ранее Илон Маск назвал разработку соглашения "безумием" и "вечной войной". "Именно такую перспективу готовит для своих сограждан псевдозащитник "свободной Европы", истребляющий украинское население в угоду западным геополитическим интересам", - добавил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Украины и США в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Илон Маск
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