EurAsian Times: Вместо недосягаемых F-35 страны Ближнего Востока проявляют интерес к французским истребителям Rafale

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Пока Соединённые Штаты стараются не продавать свои истребители 5-го поколения F-35 Lightning II странам Ближнего Востока, даже союзным Вашингтону, этот рынок успешно осваивает Франция.

Страны региона все больше интересуются французскими истребителями Rafale. Последней страной Персидского залива, выразившей заинтересованность в покупке Rafale, стал Оман, пишет издание EurAsian Times.

По данным издания, эта арабская страна намерена приобрести 18-24 французских истребителя. Существующий воздушный флот Омана состоит преимущественно из F-16 и истребителей Eurofighter Typhoon.

Универсальность и расширенные возможности Rafale делают его привлекательным выбором для ВВС Омана в условиях быстро ухудшающейся ситуации с безопасностью в регионе.

Таким образом география поставок этих самолётов продолжает расширяться. Ранее французские истребители уже приобрели Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

По словам экспертов, Израиль выступает против продажи американских F-35 странам Ближнего Востока, поскольку это подорвет его доктрину безопасности, направленную на поддержание военного превосходства в регионе.

Израильская доктрина безопасности уже давно отдает приоритет военному превосходству над своими соседями, либо получая самые передовые военные технологии от США, либо отказывая в них странам-соседям.

Такое положение сыграло на руку французской компании Dassault Aviation, производящей Rafale. Сообщается, что Саудовская Аравия также рассматривает возможность приобретения самолетов Rafale. Французские СМИ утверждают, что второй по величине производитель нефти в мире намерен купить 100 самолетов французского производства.

Катар, в парке которого уже имеется 36 самолетов Rafale, планирует модернизировать свой существующий парк до новейшего варианта F-4, а также планирует разместить дополнительный заказ на 24 истребителя к 2025 году.

EurAsian Times пишет, что в Париже также надеются, что Египет увеличит свой парк самолетов Rafale после того, как он отменил закупку самолетов Су-35 у России. В настоящее время Египет уже владеет 54 истребителями Rafale.

Истребители Rafale разрабатывались довольно долго ещё с 1980-х годов, а первый самолёт поступил на вооружение ВС Франции лишь в 2001 году. Затем он несколько раз модернизировался. В 2019 году началась работа над последней модификацией истребителя до стандарта F4. По некоторым данным на это было затрачено 1,9 миллиарда евро.