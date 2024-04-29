Швейцарская газета: Офицеры ВСУ не верят в победу, называя три причины будущего поражения Украины

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Офицеры украинской армии не верят в победу Украины и предрекают полное освобождение Донбасса в начале осени этого года. Об этом пишет издание Blick.

Швейцарская газета побеседовала с несколькими офицерами ВСУ, воюющими на Восточном фронте против российской армии. Все украинские командиры как один заявили, что Украина эту войну проиграет, у Киева нет шансов на победу даже несмотря на военную помощь США. При этом они надеются, что после того, как российские войска возьмут Донбасс, конфликт будет заморожен.

Русские захватят Донбасс к октябрю, тогда конфликт заморозится, и нам придется вести переговоры с Путиным

— заявил один из офицеров, чья бригада сейчас пытается остановить продвижение российских войск в районе Часова Яра.

К проигрышу Украины ведут несколько причин, из которых, по мнению офицеров, три основных: во-первых, у ВСУ критическая нехватка живой силы, в некоторых бригадах осталось 30–40% личного состава. При этом на мобилизацию на фронте не надеются, если и резервы будут, то не раньше осени. К тому же украинские мужчины не хотят воевать.

Во-вторых, Запад не способен предоставить Украине военную помощь в необходимых ей объемах. Выделение США дополнительного финансирования пришло слишком поздно и уже не поможет Киеву. ВСУ еще способны замедлить продвижение российской армии, но победить уже нет.

Третьей причиной офицеры называют стиль руководства главкома Сырского, который в войсках называют «парализующим эффектом мясника». Назначение генерала на пост главкома снизило моральный дух в украинской армии, поскольку Сырский ставит на главное место выполнение задачи, а каким способом это будет достигнуто, его не волнует.