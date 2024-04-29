СМИ: многие украинские военные больше не верят в победу, несмотря на помощь США

ЖЕНЕВА, 28 апреля. /ТАСС/. Многие украинские военнослужащие больше не верят в возможность победы над РФ и ожидают поражения Киева, несмотря на одобренный в Вашингтоне пакет помощи на $61 млрд. Об этом пишет в своем материале газета Blick, ссылаясь на мнения опрошенных ею офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Издание констатировало, что "к усталости на Западе от войны добавляется новая проблема для президента [Украины] Владимира Зеленского и его правительства". Это "усталость от войны на восточном фронте Украины, и $61 млрд будет недостаточно для ее устранения", отмечает Blick.

Как сообщает издание, собравшее на своих страницах мнения "полудюжины командиров" ВСУ, на фронте царят "мрачные настроения", украинские военные считают, что Киев "проиграет войну". Один из офицеров ВСУ по имени Сергей из 5-й штурмовой бригады, ведущей бои в районе города Часов Яр, высказал мнение, что к октябрю под контроль российских войск перейдет весь Донбасс.

Среди причин трудностей войск киевского режима газета называет отсутствие достаточной численности личного состава, запоздалое поступление помощи со стороны Запада и недавнее назначение главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, которого прозвали "мясником" в связи с гибелью тысяч украинских военнослужащих, оборонявших Артемовск (украинское название - Бахмут). Этот город был освобожден российскими войсками в мае 2023 года.

Офицеры ВСУ сообщили газете, что с момента назначения Сырского главнокомандующим "бригады отправляются на задания практически без боеприпасов, а людей в них слишком мало". Три бригады, выразившие протесты, были расформированы, а их личный состав распределен по другим боевым частям. Офицер по имени Андрей, подразделение которого находится в районе Часова Яра, назвал происходящее на фронте "геноцидом лучших солдат", а ситуацию в этом городе расценил как драматичную. Газета обратила внимание также на "хаотичную ситуацию и отсутствие техники" у ВСУ в районе села Очеретино, что привело к оставлению позиций без приказа 115-й бригадой. Этот факт в статье расценивается как опасный, поскольку речь идет о первом событии такого рода со времени начала боевых действий.

Обещания Европы

Издание указывает, что во многих местах на фронте бригады ВСУ имеют на 30-40% меньше личного состава, чем положено по норме. Как пишет Blick, США пытаются представить себя "арсеналом демократии", однако недавнего оказания военной помощи будет недостаточно, чтобы Украина победила, тем более что Европа не сдержала своих обещаний о поддержке, включая поставку миллиона артиллерийских боеприпасов к весне 2024 года. Согласно изданию, особенно тяжелый урон войскам Украины наносят мощные российские планирующие авиабомбы. Чтобы помешать их применению, Киеву потребуются более совершенные боевые самолеты, отмечает газета. Однако обещанная Западом первая поставка F-16 состоится не раньше чем через несколько месяцев, напоминает Blick.

Американский президент Джо Байден подписал 24 апреля утвержденный Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Израилю, Тайваню и Украине. 20 апреля эти документы были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликтов, в том числе в секторе Газа.