Арабский мир стремится выйти из-под влияния США

Военные аспекты американской политики на Ближнем Востоке

Военно-политическое руководство США продолжает уделять значительное внимание Ближнему Востоку, который наряду с Индо-Тихоокеанским регионом считается одним из приоритетных направлений внешней политики Вашингтона. В последние годы здесь произошли значительные перемены, ограничившие возможность маневра Белого дома.

СИРИЯ

Оперативная зона США в Сирии стала входить в пересечение с ареалом ответственности России и сирийского президента Башара Асада. Центральное командование США (USCENTCOM) по Среднему Востоку, Восточной Африке и Центральной Азии сообщило о рейде, прошедшем близ населенного пункта Камышлы, где базируются российские силы. В результате рейда был устранен высокопоставленный член «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ организация).

В эту же ночь пресс-служба командования подтвердила еще и нанесение авиаудара, в котором погиб «вице-эмир» ИГ. Заметим, что последний раз американская вылазка в подконтрольные Башару Асаду районы имела место в 2008 году. Речь об ограниченной наземной операции в поселке аль-Суккария с применением десанта и четырех ударных вертолетов, которая стала первой атакой сил США на территории Сирии.

Эксперты фиксируют, что в эти месяцы у американского аппарата безопасности прибавилось работы: в его распоряжении оказался большой архив разведданных, связанных с активизацией ИГ на северо-востоке Сирии. Слова американских официальных лиц о том, что военная операция вблизи Камышлы преследовала цель расширить диапазон преследования высшего звена ИГ в Сирии, не оставляют иллюзий по поводу того, что ночные рейды ВС США в контролируемых Асадом районах станут частой практикой.

США продолжают курировать мероприятия по транспортировке сирийской нефти за рубеж. На регулярной основе организуются конвои из бензовозов для перевозки сирийской нефти через незаконные переходы на сирийско-иракской границе на американские военные базы США в Ираке. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии ранее опубликовало заявление, что в первой половине 2022 года добыча нефти в Сирии составила около 14,5 млн баррелей, из которых более 80% были разграблены «военными США и поддерживаемыми ими вооруженными силами».

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

По данным издания Wall Street Journal, Иран готовит нападение на Саудовскую Аравию. Причем, если верить СМИ, сами саудиты поделились с США разведданными о «неизбежной атаке» Тегерана по целям на своей территории. Хотя Эр-Рияд ни с какими официальными сообщениями по этому поводу не выступал.

На фоне конфликта на Украине Иран значительно укрепил свои связи на Ближнем Востоке и за его пределами. При этом протесты внутри страны едва ли помогут в войне с таким соперником, как Эр-Рияд. К тому же для иранских властей сейчас шиито-суннитское противостояние не является приоритетным направлением деятельности.

Представляется, что для Саудовской Аравии конфликт также не выгоден. Война в Йемене с проиранскими хуситами показала, что армия страны к масштабным боевым действиям фактически не готова.

Есть лишь одна сторона, которой подобный конфликт был бы на руку, – это США. На первый взгляд конфликт с участием лидера ОПЕК повлечет за собой катастрофу на нефтяном рынке. Но в Вашингтоне этот сценарий представляется не столь мрачным. В случае начала боевых действий, уверены в Белом доме, Саудовской Аравии придется обратиться за помощью к США; тем самым она вернется в число американских сателлитов. При таком развитии событий Эр-Рияд будет поставлять Вашингтону ровно столько нефти, сколько тот потребует, что ознаменует возвращение США на Ближний Восток.

ИЗРАИЛЬ

Пока израильская разведка пытается выяснить, насколько достоверно недавнее заявление Ирана об успешной разработке гиперзвуковой баллистической ракеты, Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) решили ускорить разработку усовершенствованной противоракеты Arrow-4. Подробности израильских разработок засекречены, но источники в Минобороны страны говорят, что основное внимание уделяется помощи национальной оборонной промышленности в разработке более совершенных систем раннего предупреждения и систем, предназначенных для перехвата ракет большой дальности, в том числе гиперзвуковых.

Представляется, что эти работы будут проведены не без помощи США. Источники в израильском военном ведомстве заявили, что возможный запуск баллистических либо гиперзвуковых ракет иранского производства из Йемена делает оперативное сотрудничество между ЦАХАЛ и американскими войсками в районе Персидского залива, включая 5-й флот ВМС США, «чрезвычайно важным».

В разработке новых санкций, касающихся распространения ракетного вооружения иранского производства, основной упор, как дают понять официальные лица США, будет сделан на нарушении пунктов резолюции 2231 Совбеза ООН, где содержится требование «не допустить поставки, продажи или передачи вооружений или относящихся к ним материальных средств из Ирана».

До 2023 года продолжают действовать введенные резолюцией ограничения на иранские ракеты и связанные с ними технологии. Но это уже область, которая получила значительное импортозамещение. Иранские ракеты успели широко заявить о себе в разных конфликтных зонах Ближнего Востока и Северной Африки – от Эфиопии до Сирии, тогда как меры по ужесточению экспортного контроля прорабатываются только сейчас.

Заметно, что сам Тегеран чувствует себя бенефициаром всей ситуации и открыто говорит об интересе свыше двух десятков зарубежных покупателей к его ракетной и беспилотной продукции.

ИРАН

Говоря о перспективах развития ирано-американского противостояния, необходимо учитывать следующие особенности. В условиях проведения ВС РФ спецоперации на Украине, а также обострения ситуации вокруг Тайваня вооруженное столкновение с Ираном стало бы крайне нежелательным для властей США.

Американский ВПК сейчас работает на износ, пытаясь обеспечить ВС Украины необходимым вооружением и военной техникой для противостояния России и затягивания боевых действий (в связи с этим экспорт американских вооружений на Тайвань и на Ближний Восток значительно затруднен). Поэтому в краткосрочной перспективе правительство США продолжит опосредованное участие в событиях в Иране, пытаясь расшатать обстановку чужими руками. Антиправительственные организации и группировки при поддержке подконтрольных американцам СМИ будут предпринимать попытки поддерживать нестабильность в Иране.

Американские политологи в качестве одного из путей сдерживания Ирана с учетом его военно-технического сотрудничества с Москвой считают снижение влияния России на Ближнем Востоке. По их мнению, 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии «Тартус» олицетворяет российскую мощь на Ближнем Востоке. И поэтому США следует обратить особое внимание на улучшение отношений с Турцией, что приведет к ослаблению России в Сирии.

ТУРЦИЯ

Ограничения для передачи Турции истребителей F-16 сняты в окончательной версии законопроекта по оборонному бюджету США (National Defense Authorization Act, NDAA) в размере 858 млрд долл.

Ранее США направили официальное уведомление Турции об ее исключении из программы поставок истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 – Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения – F-16. Вопрос предстоит согласовать в Конгрессе США. Государственный департамент лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка отвечает национальным интересам США.

Но есть смущающий момент. Если Турция рассчитывает на приобретение последней версии F-16 (Block 70/72), то в ее радаре, если верить производителю, используется технология, схожая с той, которая использована в F-35. И хотя F-16 – машина, уже вдоль и поперек изученная противниками США, запрос на покупку ее продвинутого варианта может дать критикам Турции лишний повод блокировать сделку.

Вероятно, именно этим и объясняются попытки полуанонимных турецких источников в западных СМИ преподнести ситуацию с F-16 как последний тест для отношений США и Турции.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Ускользание Ближнего Востока из-под контроля Вашингтона – очень болезненная проблема, за решение которой политическое и военное руководство США, похоже, намерено взяться всерьез.

Втягивание Ирана в полномасштабный военный конфликт помогло бы Вашингтону добиться определенных целей также на европейском и российском направлении своей политики. Практика ближневосточной политики США показывает, что основания для войны на Ближнем Востоке можно найти всегда. А череда провалов администрации Джозефа Байдена делает для США сценарий «маленькой победоносной войны» очень заманчивым.

Анализ отчетных документов американских «мозговых трестов» за третий квартал 2022 года показывает: научное сообщество США предупреждает об опасности стратегии Вашингтона, требующей постепенного ухода с Ближнего Востока и переключения внимания на Китай. При этом Китай выставляется главной стратегической угрозой для США, а России отводится второе место.

В некоторых отчетах рекомендуется администрации США вернуться к принципу, выдвинутому бывшим президентом Джеймсом Картером. «Доктрина Картера» призывала сосредоточить внимание на глобальном энергетическом регионе Ближнего Востока и удержать его под влиянием США.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.