Спущен на воду пограничный сторожевой корабль "Кавказ" проекта 10410

Как сообщают, 27 апреля 2024 года на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге традиционно без огласки был произведен спуск на воду строящегося для Пограничной службы ФСБ России пограничного сторожевого корабля 3-го ранга "Кавказ" модифицированного проекта 10410 (шифр "Светляк") с предположительным заводским номером 317.

Построенный на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" для Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой корабль 3-го ранга "Кавказ" модифицированного проекта 10410 (шифр "Светляк") с предположительным заводским номером 317 в плавучем доке перед спуском на воду. Санкт-Петербург, 26.04.2024 (с) Curious / forums.airbase.ru

Как обычно, о выдаче заказа и закладке пограничного сторожевого корабля (ПСКР) "Кавказ" модифицированного проекта 10410 не объячвлялось.

Напомним, что ранее Пограничная служба ФСБ России возобновила строительство ПСКР проекта 10410 в модифицированном исполнении, выдав в 2016 году заказы на постройку четырех единиц - двух на АО "Восточная верфь" во Владивостоке (заводские номера 414 и 415), одного - на ПАО "Ярославский судостроительный завод" (заводской номер 809), и одного - на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге (заводской номер 313). Ранее с 1988 по 2015 годы на трех указанных верфях были построены суммарно 33 ПСКР проекта 10410 и 10410Б для Пограничной службы, и семь проекта 10412 - для иностранных заказчиков (шесть для Вьетнама и один для Словении).

Построенный по этим контрактам на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" ПСКР-933 "Керчь" был сдан относительно быстро - 26 октября 2018 года, войдя затем в состав Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В Ярославле ПСКР "Балаклава" был заложен 15 июня 2017 года и спущен на воду 17 июля 2018 года, а затем отбуксирован для достройки и испытаний на Севастопольский судоремонтный завод "Персей", но в итоге корабль находился там более двух лет и был сдан только 14 октября 2020 года.

Оба владивостокских ПСКР "Невельск" и "Находка", обозначаемых как проект 10410В и заложенных в 2017 году, превратились в долгострои и были спущены на воду лишь в 2019 году. В строй они были введены во Владивостоке только 6 октября 2021 года.

В 2020 году на СФ "Алмаз" началось строительство еще двух ПСКР "Новороссийск" (заводской номер 314, спущен на воду 1 декабря 2021 года) и "Сочи" (заводской номер 315, спущен на воду 14 апреля 2022 года). Оба они были введены в строй в конце 2022 года.

Затем на СФ "Алмаз" был построен ПСКР "Южно-Сахалинск" (заводской номер 316), который был спущен на воду 19 апреля 2023 года и осенью 2023 года переведен на Дальний Восток, где введен в строй 19 декабря 2023 года. Теперь спущен на воду следующий ПСКР "Кавказ" (предположительный заводской номер 317).

Начиная с ПСКР "Новороссийск" и "Сочи" на кораблях проекта 10410 ведется установка артиллерийских установок (76-мм АК-176МА и 30-мм АК-630) в модернизированном исполнении со "стелсизированными" колпаками башен. К вооружению кораблей этого проекта 76-мм артиллерийскими установками также вернулись после почти 25-летнего перерыва.