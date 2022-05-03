Достраиваются два новых пограничных сторожевых корабля проекта 10410

Как сообщают, на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге за последние полгода традиционно без огласки был произведен спуск на воду двух строящихся для Пограничной службы ФСБ России пограничных сторожевых кораблей 3-го ранга модифицированного проекта 10410 (шифр "Светляк") с названиями "Новороссийск" (заводской номер 314, спущен на воду 1 декабря 2021 года) и "Сочи" (заводской номер 315, спущен на воду 14 апреля 2022 года). Оба корабля находятся в достройке.

Находящиеся в достройке на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" строящиеся для Пограничной службы ФСБ России пограничные сторожевые корабли 3-го ранга модифицированного проекта 10410 (шифр "Светляк") "Новороссийск" (заводской и бортовой номер 314) и "Сочи" (заводской и бортовой номер 315). Санкт-Петербург, 19.04.2022 (с) Curious / forums.airbase.ru

Напомним, что ранее Пограничная служба ФСБ России возобновила строительство пограничных сторожевых кораблей (ПСКР) проекта 10410 в модифицированном исполнении, выдав в 2016 году заказы на постройку четырех единиц - двух на АО "Восточная верфь" во Владивостоке (заводские номера 414 и 415), одного - на ПАО "Ярославский судостроительный завод" (заводской номер 809), и одного - на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге (заводской номер 313). Ранее с 1988 по 2015 годы на трех указанных верфях были построены суммарно 33 ПСКР проекта 10410 и 10410Б для Пограничной службы, и семь проекта 10412 - для иностранных заказчиков (шесть для Вьетнама и один для Словении).

Построенный по этим контрактам на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" ПСКР-933 "Керчь" был сдан относительно быстро - 26 октября 2018 года, войдя затем в состав Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В Ярославле ПСКР [i]"Балаклава" [/i]был заложен 15 июня 2017 года и спущен на воду 17 июля 2018 года, а затем отбуксирован для достройки и испытаний на Севастопольский судоремонтный завод "Персей", но в итоге корабль находился там более двух лет и был сдан только 14 октября 2020 года.

Оба владивостокских ПСКР "Невельск" и [i]"Находка", [/i]обозначаемых как проект 10410В и заложенных в 2017 году, превратились в долгострои и были спущены на воду лишь в 2019 году. Их заводские ходовые испытания были начаты только 16 июня 2021 года, а в строй они были введены во Владивостоке только 6 октября 2021 года.

В 2021 году появились сообщения, что на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в постройке находятся еще два новых ПСКР этого типа с заводскими номерами 314 и 315. К настоящему времени оба этих корабля спущены на воду с названиями "Новороссийск" и "Сочи". Интересно, что "Сочи" унаследовал название однотипного ПСКР этого же проекта 10410 постройки Ярославского судостроительного завода с заводским номером 803, введенного в строй в 1992 году и списанного в 2019 году.

Характерной особенностью новых ПСКР "Новороссийск" и "Сочи" является применение на них впервые в проекте 10410 артиллерийских установок (76-мм АК-176МА и 30-мм АК-630) в модернизированном исполнении со "стелсизированными" колпаками башен. К вооружению кораблей этого проекта 76-мм артиллерийскими установками также вернулись после почти 25-летнего перерыва.

Находящиеся в достройке на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" строящиеся для Пограничной службы ФСБ России пограничные сторожевые корабли 3-го ранга модифицированного проекта 10410 (шифр "Светляк") "Новороссийск" (заводской и бортовой номер 314) и "Сочи" (заводской и бортовой номер 315). Санкт-Петербург, 19.04.2022 (с) Curious / forums.airbase.ru

Находящиеся в достройке на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" строящиеся для Пограничной службы ФСБ России пограничные сторожевые корабли 3-го ранга модифицированного проекта 10410 (шифр "Светляк") "Новороссийск" (заводской и бортовой номер 314) и "Сочи" (заводской и бортовой номер 315). Санкт-Петербург, 26.04.2022 (с) Curious / forums.airbase.ru