На Дальнем Востоке введены в строй два пограничных сторожевых корабля проекта 10410В

6 октября 2021 года во Владивостоке состоялась церемония ввода в состав Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации двух новых пограничных сторожевых кораблей "Невельск" и "Находка" модифицированного проекта 10410В (шифр "Светляк") с заводскими номерами 414 и 415, построенных на АО "Восточная верфь".

Церемония ввода в состав Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации пограничных сторожевых кораблей "Невельск" и "Находка" модифицированного проекта 10410В (шифр "Светляк") с заводскими номерами 414 и 415, построенных на АО "Восточная верфь", 06.10.2021 (с) www.newsvl.ru

Пограничный сторожевой корабль (ПСКР) "Находка" вошел в состав пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Приморскому краю, а ПСКР "Невельск" вошел в состав пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области с базированием на Невельск.

Со стороны bmpd напомним, что ФСБ России 22 декабря 2016 года заключила с АО "Восточная верфь" (Владивосток) контракты на постройку двух пограничных сторожевых кораблей модифицированного проекта 10410 (шифр "Светляк"), стоимость каждого ПСКР составляла 1 867 325 692 рубля. Оба корабля с заводскими номерами 414 и 415 должны были быть поставлены к 1 декабря 2019 года в Приморский край.

Пограничная служба ФСБ России возобновила строительство ПСКР проекта 10410, выдав в 2016 году заказы на постройку четырех единиц - двух на АО "Восточная верфь" во Владивостоке (заводские номера 414 и 415), одного - на ПАО "Ярославский судостроительный завод" (заводской номер 809), и одного - на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" (Санкт-Петербург) )заводской номер 313). Ранее с 1988 по 2015 годы на трех указанных верфях были построены суммарно 33 ПСКР проекта 10410 и 10410Б для Пограничной службы, и семь проекта 10412 - для иностранных заказчиков (шесть для Вьетнама и один для Словении).

Построенный по этим контрактам на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" ПСКР-933 "Керчь" был сдан относительно быстро - 26 октября 2018 года, войдя затем в состав Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В Ярославе ПСКР "Балаклава" был заложен 15 июня 2017 года и спущен на воду 17 июля 2018 года, и затем отбуксирован для достройки и испытаний на Севастопольский судоремонтный завод "Персей", но в итоге корабль находился там более двух лет и был сдан только 14 октября 2020 года.

Оба же владивостокских ПСКР "Невельск" и [i]"Находка", [/i]заложенных в 2017 году, превратились в долгострои, были спущены на воду в 2019 году, а их заводские ходовые испытания были начаты только 16 июня 2021 года. Данные два корабля обозначаются как проект 10410В.

Дальнейшие перспективы строительства серии проекта 10410 пока что неясны, хотя сообщалось, что на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в постройке находится ПСКР этого типа с заводским номером 314 и якобы велась подготовка к началу постройки корабля с заводским номером 315.

Церемония ввода в состав Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации пограничных сторожевых кораблей "Невельск" и "Находка" модифицированного проекта 10410В (шифр "Светляк") с заводскими номерами 414 и 415, построенных на АО "Восточная верфь", 06.10.2021 (с) www.newsvl.ru