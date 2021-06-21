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Завершено строительство двух пограничных сторожевых кораблей проекта 10410 на Восточной верфи

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Как сообщило АО "Восточная верфь" (Владивосток), 16 июня 2021 года совершили первый выход на заводские ходовые испытания два построенных на данном предприятии для Пограничной службы ФСБ России пограничных сторожевых корабля "Невельск" и "Находка" проекта 10410 (шифр "Светляк") с заводскими номерами 414 и 415,

Построенный на АО "Восточная верфь" для Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой корабль "Находка" проекта 10410 (шифр "Светляк") с заводским номером 415, во время первого выхода на заводские ходовые испытания. Владивосток, 16.06.2021 (с) АО "Восточная верфь"

Как сообщается в пресс-релизе АО "Восточная верфь", экипажи начали в реальных условиях эксплуатации проверять работу всех боевых и технических средств корабля, уже подтвердившие свою работоспособность во время швартовного этапа испытаний.

Последние два месяца на заказе проводились швартовные испытания, после чего на корабле была проведена генеральная уборка жилых и технических помещений, были заселены экипажи. Сейчас в рамках ЗХИ проверяется соответствие пограничных сторожевых кораблей требованием проекта.

- Вместе с командами мы скрупулёзно испытали каждый элемент корабля в рамках швартовного этапа, сейчас же подтверждаем высокие характеристики в реальных морских условиях. Уверен, что "Светляки" достойно покажут себя и вскоре начнут свою службу в рядах береговой охраны, - отмечает исполнительный директор АО "Восточная верфь" Василий Молодцов.

Корабли строятся для Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по обновленному проекту 10410, шифр "Светляк". Ранее предприятие построило 15 таких кораблей. При этом от изначального проекта остались только обводы корпуса: существенно изменилась надстройка, компоновка внутренних помещений, значительно повысилась обитаемость.

Помимо сдачи двух пограничных сторожевых кораблей, предприятие в этом году планирует завершить постройку малого морского танкера проекта 03281 "Михаил Барсков", двух краболовных судов проекта 03141, а также плавучего металлического причала проекта ПМ-61М.

Со стороны bmpd напомним, что ФСБ России 22 декабря 2016 года заключила с АО "Восточная верфь" контракты на постройку двух пограничных сторожевых кораблей (ПСКР) проекта 10410 (шифр "Светляк"), стоимость каждого ПСКР, составляла 1 867 325 692 рубля. Оба корабля с заводскими номерами 414 и 415 должны были быть поставлены к 1 декабря 2019 года в Приморский край.

Пограничная служба ФСБ России возобновила строительство ПСКР проекта 10410, выдав в 2016 году заказы на постройку четырех единиц - двух на АО "Восточная верфь" во Владивостоке (заводские номера 414 и 415), одного - на ПАО "Ярославский судостроительный завод" (заводской номер 809), и одного - на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" (Санкт-Петербург) )заводской номер 313). Ранее с 1988 по 2015 годы на трех указанных верфях были построены суммарно 33 ПСКР проекта 10410 и 10410Б для Пограничной службы, и семь проекта 10412 - для иностранных заказчиков (шесть для Вьетнама и один для Словении).

Построенный по этим контрактам на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" ПСКР-933 "Керчь" был сдан относительно быстро - 26 октября 2018 года, войдя затем в состав Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В Ярославе ПСКР "Балаклава" был заложен 15 июня 2017 года и спущен на воду 17 июля 2018 года, и затем отбуксирован для достройки и испытаний на Севастопольский судоремонтный завод "Персей", но в итоге корабль находился там более двух лет и был сдан только 14 октября 2020 года.

Оба же владивостокских ПСКР "Невельск" и "Находка" превратились в догострои, были спущены на воду в 2019 году, а их заводские ходовые испытания начаты только теперь.

Дальнейшие перспективы строительства серии проекта 10410 пока что неясны, хотя сообщалось, что .на ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" в постройке находится ПСКР этого типа с заводским номером 314.

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Страны
Вьетнам
Польша
Россия
Словения
Компании
АЛМАЗ СФ
Восточная верфь
Проекты
10410 Svetljak
2020-й год
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Эскадра на экспорт
27.10.2010
Пограничный сторожевой корабль "Светляк" для Словении будет передан заказчику до конца 2010 года
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