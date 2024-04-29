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Раскрыто предназначение «самолета Судного дня» США

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Фото: Staff Sgt. Michael Haggerty / Wikimedia
Фото: Staff Sgt. Michael Haggerty / Wikimedia.

Матвийчук: «самолет Судного дня» ВВС США предназначен для управления войсками

Новый воздушный командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) США, который заменит существующий «самолет Судного дня» Boeing E-4B Nightwatch, предназначен для управления войсками. Назначение самолета раскрыл полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».

«Это самолет управления в случае возникновения ядерной войны, это воздушно-командный пункт, на котором президент США должен управлять вооруженными силами, страной. Он подразумевает в себе резервную систему связи как с армией, так и с государственными структурами, предусматривает резервные коды для запуска ядерных снаряжений. Собственно говоря, это инструмент на случай возникновения ядерной катастрофы», — сказал он.

Эксперт допустил, что в США разработали технические новшества, которые позволяют обновить парк воздушных командных пунктов.

Ранее в апреле ВВС США сообщили о заключении контракта на сумму 13 миллиардов долларов с компанией Sierra Nevada на разработку преемника E-4B. Работы над новым самолетом планируют завершить к 2036 году.

В апреле 2023 года издание The Drive писало, что перспективный американский «самолет Судного дня», известный как E-XX, будет лишен связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками.

ЖЗЛ

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Страны
США
Компании
Boeing
Проекты
Ядерный щит
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