Войти
Lenta.ru

Самолет США «судного дня» лишат связи с наземными МБР и бомбардировщиками

263
0
0
Самолет Boeing E-6B Mercury ВВС США
Самолет Boeing E-6B Mercury ВВС США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Greg L. Davis

Перспективный американский самолет «судного дня», известный как E-XX, будет лишен связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) и стратегическими бомбардировщиками. Об этом со ссылкой на представителя корпорации Northrop Grumman пишет The Drive.

Издание отмечает, что E-XX, которые будут создаваться на замену действующим E-6B Mercury, находящимся в распоряжении Военно-морских сил (ВМС) США, получат возможность связи исключительно с атомными подводными лодками, оснащенными баллистическими ракетами. В отличие от перспективного, устаревающий самолет способен связываться не только с баллистическими ракетами морского базирования, но и с наземными МБР и стратегическими бомбардировщиками.

Согласно The Drive, в разработке E-XX не предполагается использование новых технологий.

В апреле издание Defense News сообщило, что крупнейшие американские военно-промышленные корпорации Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon объединились для того, чтобы принять участие в тендере на создание самолета «судного дня».

В том же месяце прошлого года Lockheed Martin представила концепцию нового самолета управления и связи EC-130J Take Charge And Move Out (TACAMO) — пилотируемого летательного аппарата «судного дня».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
E-6 Mercury
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
Похожие новости
05.04.2023
Американские компании ВПК объединились с целью создания нового «самолета Судного дня» для управления ядерной триадой США
08.04.2022
В США показали новый «самолет Судного дня»
18.03.2022
Конфликт на Украине — стимул для оборонной промышленности США
22.12.2016
Первый полет самолета Т-Х совместной разработки Boeing и Saab
23.09.2011
США продадут Тайваню оружия и запчастей на 5,8 миллиарда долларов
02.06.2010
Международный аэрокосмический салон ILA 2010 Berlin-Brandenburg
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 06:11
  • 47693
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 00:09
  • 2
В России запустят производство модернизированной станции «Гроза»
  • 06.04 21:29
  • 4
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 19:08
  • 5
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 06.04 16:01
  • 1
Непривычно выглядящий танковый эвакуатор замечен у российских бойцов
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО