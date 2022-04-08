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В США показали новый «самолет Судного дня»

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EC-130J TACAMO
Концепция нового самолета управления и связи EC-130J TACAMO (Take Charge And Move Out).
Источник изображения: The Drive

Компания Lockheed Martin впервые представила концепцию нового самолета управления и связи EC-130J TACAMO (Take Charge And Move Out). «Самолет Судного дня» предназначен для управления подводными лодками с баллистическими ракетами. Иллюстрацию, демонстрирующую EC-130J, показали на выставке Sea-Air-Space. Об этом сообщает The Drive.

На изображении видны буксируемые антенны для связи в сверхдлинноволновом диапазоне. Также самолет получил оборудование для спутниковой связи в обтекателях на законцовках крыла. Под ними расположены дополнительные антенны. В публикации предположили, что они предназначены для связи с наземными пунктами.

Военные планируют приобрести три самолета C-130J-30 для тестирования оборудования самолета управления и связи. Первый испытательный полет EC-130J TACAMO состоится в 2026 финансовом году.

EC-130J TACAMO дополнит парк самолетов управления и связи Boeing E-6B Mercury, которые обеспечивают резервную связь с атомными подводными лодками, а также используются в качестве командного пункта Стратегического командования вооруженных сил США.

В марте издание Task & Purpose сообщило, что Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют сократить парк самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3 Sentry.

Ранее в том же месяце стало известно, что компания Northrop Grumman получила контракт на модернизацию самолетов Boeing E-6B Mercury.

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Страны
США
Продукция
C-130
E-3
E-6 Mercury
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
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