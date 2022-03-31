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В США сократят парк летающих радаров

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E-3_Sentry
E-3 Sentry. Фото с сайта aviationexplorer.com.

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют сократить парк самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3 Sentry. Бюджетный запрос на 2023 год, который опубликовали в понедельник, подразумевает сокращение парка E-3. Об этом сообщает Task & Purpose.

ВВС планируют сократить парк самолетов Boeing E-3 Sentry с 31 до 16 единиц. В публикации отмечают, что это решение обусловлено устаревшей конструкцией. Sentry создан на основе планера самолета Boeing 707, который совершил первый полет в 1957 году.

В качестве замены E-3 командование ВВС США рассматривает самолет Boeing E-7A Wedgetail, который разработали по заказу Королевских ВВС Австралии.

Прототип E-3 Sentry совершил первый полет в 1972 году. Самолет получил радиолокационную станцию с антенной в верхней части фюзеляжа. Базовая версия самолета позволяет одновременно сопровождать до 100 целей.

В феврале издание The Drive перечислило модели самолетов и беспилотников, которые следят за Россией. Разведывательные задачи выполняют самолеты E-8C JSTARS, U2, RC-135, а также беспилотники RQ-4 Global Hawk.

Ранее в том же месяце стало известно, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» совершил первый полет с работающей РЛС.

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