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В США модернизируют «самолет Судного дня»

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Boeing E-6B Mercury
Boeing E-6B Mercury (707-300).
Источник изображения: www.airliners.net

Компания Northrop Grumman получила контракт на модернизацию самолетов Boeing E-6B Mercury Военно-морских сил (ВМС) США. Оборонная компания модернизирует «самолет Судного дня», который предназначен для управления стратегической авиацией и атомными подводными лодками. Об этом сообщает Defence Blog.

В рамках соглашения Northrop Grumman произведет модернизацию парка E-6B в течение пяти лет. Работы будут выполнять в центре технического обслуживания и производства самолетов. Сумма контракта составила 111 миллионов долларов. Модернизация E-6B направлена на повышение эффективности связи и управления войсками.

Boeing E-6B Mercury построен на базе пассажирского Boeing 707-320. Самолет обеспечивает резервную связь с атомными подводными лодками. Также E-6B могут использовать как воздушный командный пункт Стратегического командования вооруженных сил США. Самолет оснащен автоматическим комплексом управления пусками межконтинентальных баллистических ракет и терминалом спутниковой связи.

Ранее в публикации The Drive перечислили летательные аппараты, которые проводят разведывательные операции у российских границ. Соединенные Штаты используют самолеты боевого управления и целеуказания E-8C JE-8, разведывательные беспилотники RQ-4 Global Hawk и самолеты-разведчики U-2S.

В августе 2021 года глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в России ведут работу над новым «самолетом Судного дня».

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