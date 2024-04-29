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Известия.ru

Военный эксперт рассказал о предназначении «самолета Судного дня» США

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Матвийчук: «самолет Судного дня» — инструмент на случай ядерной катастрофы

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 27 апреля рассказал «Известиям» о предназначении «самолета Судного дня» США.

Ранее в этот день зарубежные СМИ сообщили, что военно-воздушные силы США заключили контракт на $13 млрд с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation (SNC) на разработку самолета, который заменит устаревающий E-4B — нынешний «самолет Судного дня».


«Это самолет управления в случае возникновения ядерной войны, это воздушно-командный пункт, на котором президент США должен управлять вооруженными силами, страной. Он подразумевает в себе резервную систему связи как с армией, так и с государственными структурами, предусматривает резервные коды для запуска ядерных снаряжений. Собственно говоря, это инструмент на случай возникновения ядерной катастрофы. Я полагаю, что американцы разработали какие-то технологические новшества и решили обновить этот парк», — сказал Матвийчук.

22 апреля экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн предположил, что в случае поражения Украины в конфликте с Россией некоторые неопытные американские чиновники могут попытаться убедить президента США Джо Байдена применить ядерное оружие.

Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав. По его словам, сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение».

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. При этом Москва выступает против использования тактического ядерного оружия, однако если возникнет угроза территориальной целостности, независимости, суверенитету и самому существованию государства, то Россия вправе применить его, напомнил российский лидер.

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Лавров Сергей
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