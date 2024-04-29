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Военное обозрение

Американский военный эксперт заявил, что Россия имеет наиболее развитую интегрированную противовоздушную оборону в мире

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Источник изображения: topwar.ru

Российская Федерация имеет очень сильную систему противовоздушной обороны. Об этом заявил американский военный эксперт, подполковник военно-воздушных сил США в отставке Джон Баум в беседе с одним из американских изданий.

Как отметил военный аналитик, даже если Запад передаст Украине истребители F-16, это не приведет к желаемым результатам. Ведь российская армия без особых проблем сможет уничтожать переданные ВСУ самолеты американского производства с помощью своих эффективных средств противовоздушной обороны.

У России – одна из самых надежных и передовых интегрированных систем ПВО в мире

- заявил американский военный эксперт.

Баум утверждает, что украинские самолеты сразу окажутся в зоне действия российской противовоздушной обороны. После этого истребители будут уничтожены ударами российских зенитных ракетных комплексов. Ранее о такой перспективе передачи Украине истребителей американского производства заявляли и другие военные эксперты, убежденные в бесполезности такого шага западных стран.

До этого аналитики отмечали, что Россия обладает очень сильными средствами радиоэлектронной борьбы. Это позволяет российской армии препятствовать ударам дальнобойных ракет и беспилотных летательных аппаратов украинских формирований.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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