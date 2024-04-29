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ЦАМТО

Канада выделит Киеву 2,1 млн. долларов на производство БЛА на территории Украины

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Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
Источник изображения: www.mondialisation.ca

ЦАМТО, 27 апреля. Канада выделит Киеву 2,1 млн. долл. на производство дронов на территории Украины. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр.

"Канада выделяет Украине 3 млн. канадских долл. (2,1 млн. долл. США) на производство дронов Украиной. Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов на Украине", – написал Б.Блэр в соцсети Х.

Также Канада выделит 9,5 млн. долл. США (13 млн. канадских долл.) на чешскую инициативу по закупке боеприпасов, добавил он.

Как напоминает агентство, идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам П.Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 мм и 300 тыс. ед. боеприпасов калибра 122 мм, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции и других странах обеспечат финансирование.

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Страны
Германия
Канада
США
Украина
Чехия
Швеция
Проекты
БПЛА
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