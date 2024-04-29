Канада выделит Киеву 2,1 млн. долларов на производство БЛА на территории Украины

ЦАМТО, 27 апреля. Канада выделит Киеву 2,1 млн. долл. на производство дронов на территории Украины. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр.

"Канада выделяет Украине 3 млн. канадских долл. (2,1 млн. долл. США) на производство дронов Украиной. Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов на Украине", – написал Б.Блэр в соцсети Х.

Также Канада выделит 9,5 млн. долл. США (13 млн. канадских долл.) на чешскую инициативу по закупке боеприпасов, добавил он.

Как напоминает агентство, идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам П.Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 мм и 300 тыс. ед. боеприпасов калибра 122 мм, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции и других странах обеспечат финансирование.