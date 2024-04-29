Минобороны США заключило контракт на разработку воздушной машины, которая должна заменить устаревающий «самолёт Судного дня»

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Военно-воздушные силы США подписали соглашение с компанией Sierra Nevada Corporation (SNC), предполагающее разработку последней новой воздушной машины. Планируется заменить «самолет Судного дня», как называют в США самолет Е-4В, модернизированную версию Boeing 747-200. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Уже известно, что работы над проектом начнутся в Колорадо, Неваде и Огайо. Завершить работы планируется в 2036 году. Результатом разработок должен стать реактивный самолет, обладающий соответствующей всем требованиям Пентагона защитой.

Напомним, что так называемый «самолет Судного дня» E-4B Nifhtwatch приспособлен для перевозки пассажиров и грузов, обладает возможностью совершения длительных перелетов и дозаправки в воздухе. На борт самолета вмещается до 111 человек. Самолет может выдержать даже взрывы в результате применения ядерного оружия, по крайней мере, так утверждает американская пресса.

Сейчас военно-воздушные силы США обладают всего четырьмя такими самолётами. Они находятся в распоряжении министра обороны и других высших военных чиновников, могут использоваться и главой Белого дома. Один из самолетов постоянно находится в боевой готовности на случай экстренных событий.

Примечательно, что военное ведомство США не стало обращаться к компании-производителю Е-4В Boeing, после чего и было заключено соглашение с компанией SNC, известной как производитель штурмовых и разведывательных самолетов A-29 Super Tucano и RAPCON-X соответственно.