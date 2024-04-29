"Лучшая сделка". В ФРГ назвали причину отказа Киева от переговоров в 2022-м

Газета Die Welt назвала причину отказа Киева от переговоров с РФ в 2022 году

МОСКВА, 27 апреля/ Радио Sputnik. Киев отказался от мирных переговоров с Москвой в апреле 2022 года, потому что не согласился с рядом российских требований, среди которых было условие сделать русский язык вторым государственным, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на проект соглашения.

В публикации отмечается, что среди условий России было снятие взаимных санкций, прекращение исков в международных судах и законодательный запрет нацизма.

По данным издания, Москва и Киев были близки к мирному соглашению, но Украина не приняла условия РФ.

Источники газеты среди участников украинской переговорной делегации подчеркнули, что даже сейчас, спустя два года, сделка кажется выгодной.

"Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить", – приводит РИА Новости слова источника Die Welt.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что подготовленный в Стамбуле весной 2022 года проект соглашения между Россией и Украиной содержал положения о гарантиях безопасности для Киева и был в целом приемлемым документом.

Ранее радио Sputnik писало, как Путин ответил на вопрос, почему СВО не началась раньше.