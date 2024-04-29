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ТАСС

В Раде заявили о нехватке у ВСУ вооружений и солдат для удержания позиций

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Источник изображения: Андрей Ратмиров/ ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. ВСУ не могут удержать позиции из-за отсутствия как вооружений, так и личного состава. Об этом заявил депутат Верховной рады, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Наряду с отсутствием оружия большую роль <...> играет отсутствие устойчивости нашей обороны из-за того, что не хватает личного состава", - сказал он в интервью изданию "Радио НВ". По словам депутата, без пополнения личного состава ВСУ не помогут удержать оборону и оборонительные сооружения. "Никакие построенные по-новому рубежи, если на них не будет солдат, нам не помогут защитить наши линии фронта", - посетовал Костенко.

На этой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ испытывают недостаток в комплектовании рядов - это привело к их истощению после нескольких месяцев интенсивных боев против Вооруженных сил РФ.

В начале апреля Верховная рада приняла закон, ужесточающий порядок проведения мобилизации. За последние месяцы он уже вызвал несколько скандалов и возмущение в социальных сетях, поскольку позволит дополнительно мобилизовать, по оценкам украинских СМИ, несколько сотен тысяч украинцев. Тогда как мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, опасаясь попасть под мобилизацию. 

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