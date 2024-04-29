Украина может и дальше воевать с Россией, но желанная “победа” может оказаться недостижима (CNBC, США)

CNBS: Украина может продолжать воевать с Россией, но победа Киева недостижима

Поскольку дальнейшая западная помощь Украине находится под вопросом, возникают неудобные вопросы о возможности “победы” ВСУ — и что под ней может подразумеваться, сообщает CNBS. Между Киевом и его союзниками нет единого мнения о том, как должна развиваться ситуация. Аналитики же и вовсе не верят в успех Украины.

Холли Эллиат

Новый транш американской помощи уже в пути, и Киев может вздохнуть с облегчением: его войска получат новые поставки вооружения и техники, чтобы продолжить борьбу с наступающими силами России.

Однако перспективы выделения последующей помощи неясны, и аналитики задаются вопросом, какой именно "победы" над Россией Украине реально по силам достичь — поскольку Москва перевела промышленность на военные рельсы и может поставить под ружье еще сотни тысяч человек.

Хотя дополнительная помощь позволит Украине продолжать борьбу в краткосрочной перспективе, "победа" в ближайшем будущем крайне маловероятна. Более того, между Киевом и союзниками нет единого мнения о том, что под ней в принципе понимать.

"Хотя возобновившаяся военная поддержка США, скорее всего, предотвратит военное поражение в 2024 году, последние несколько месяцев ясно продемонстрировали опасность чрезмерной зависимости Киева от американской помощи", — сообщил советник консалтинговой фирмы Teneo по Центральной и Восточной Европе Андрюс Турса в электронном письме во вторник.

"Кроме того, между Киевом и союзниками нет единства насчет того, чтó понимать под „победой“ и какие шаги и ресурсы потребуются для ее достижения", — отметил он.

"Официально Киев по-прежнему стремится освободить все территории, занятые с 2014 года, но мало кто считает это реалистичным в ближайшее время и среднесрочной перспективе", — напомнил он.

Дискуссии об альтернативных вариантах урегулирования, приемлемых для Киева, могут активизироваться позже в течение года, предположил Турса, особенно "поскольку доля украинцев, готовых к территориальным уступкам в обмен на прекращение боевых действий или мир, последовательно растет".

Киев уверяет, что рано или поздно освободит всю территорию, занятую Россией с 2014 года. Это и Крым, и четыре области, которые Кремль присоединил в 2022 году и с тех пор русифицирует, раздавая российские паспорта, выплачивая пенсии и даруя льготы.

Ради победы российское руководство фактически поставило на карту свой авторитет, саму легитимность и историческое наследие и едва ли выведет свои войска с юга и востока Украины добровольно. Особенно это касается восточной Украины, где ее поддерживают пророссийские сепаратисты уже более десяти лет.

Нужна откровенность

Аналитики говорят, что между союзниками и Украиной назрел "честный" разговор, чтобы договориться о том, какой может стать победа и какие уступки и компромиссы могут потребоваться при возможном мирном урегулировании или прекращении огня.

"Я желаю возврата потерянных территорий, но добиться этого очень сложно — по крайней мере, на данный момент. Поэтому мы должны поговорить об этом с партнерами и прийти к общему пониманию", — сказал военный эксперт и руководитель киевского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам Мусиенко, на фоне морального подъема от последнего вливания американской помощи у руководства Украины мало желания обсуждать иное окончание конфликта, которое не предполагает полной победы.

"Здесь, на Украине, это щекотливая тема как для политиков, так и для простых людей, но я убежден, что надо быть откровенными как с украинским народом, так и с западными партнерами, это очень важно", — сказал он в среду.

Идеальным вариантом для Украины было бы освобождение всей территории от российских войск и вступление в НАТО и ЕС, но Мусиенко уверен, что нужно обсуждать разные сценарии. Многое будет зависеть от того, какой эффект возымеет последний пакет американской военной помощи на сумму 61 миллиард долларов и какую поддержку Украина получит после президентских выборов в США, которые состоятся позднее в этом году.

По мнению Мусиенко, если в ближайшие месяцы российские силы удастся ослабить, измотать и отбросить назад, особенно на юге, в Херсонской и Запорожской областях, это может заложить основу для переговоров и прекращения огня при поддержке союзников. Кроме того, многое зависит от того, заручится ли Украина надежными гарантиями в области безопасности и обороны.

По словам Мусиенко, при таком сценарии может возникнуть своего рода равновесие, которое в итоге окажется способно привести к длительному, хотя и непростому, прекращению огня.

"Такой сценарий возможен, если у украинцев не хватит сил для возвращения территории в международно признанных границах, а у русских — для дальнейшего продвижения", — сказал он.

Украина никогда не признáет потерянные земли российскими, сказал Мусиенко, и прекращение огня выиграет ей время. "Таким образом, в этом сценарии Украина сохранит независимость и суверенитет, поддержка Запада будет высокой, и мы продолжим работать с партнерами", — сказал он.

"Мы никогда не согласимся с тем, что это российская территория. Никто не согласится. Но мы будем просто ждать воссоединения, как Восточная и Западная Германия. Это вполне реалистичный сценарий, и на него можно рассчитывать", — заключил Мусиенко.