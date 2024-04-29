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Япония в третий раз запустит новую ракету H3

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Фото: Yang Guang / XinHua / Globallookpress.com
Фото: Yang Guang / XinHua / Globallookpress.com.

Япония попробует 30 июня в третий раз запустить новую ракету H3

Япония попробует 30 июня в третий раз запустить новую ракету H3. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает ТАСС.

В ходе запуска с космодрома Танэгасима на юго-западе страны планируется вывести на околоземную орбиту спутник ALOS-4 для оценки последствий стихийных бедствий.

Второй пуск H3 состоялся 16 февраля и был успешным. Основная полезная нагрузка — демонстрационный космический аппарат Vehicle Evaluation Payload 4 (VEP-4) — была развернута спустя 1 час 47 минут после старта носителя.

7 марта 2023 года первый полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.

ЖЗЛ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
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