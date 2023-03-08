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Запуск новой японской ракеты закончился неудачей

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Космодром Танэгасима
Космодром Танэгасима.
Источник изображения: © EPA/Korea Aerospace Research Institute

Запуск новой японской ракеты H3 с космодрома Танэгасима закончился неудачей. Ее полет прервали из-за отказа двигателя второй ступени, сообщает портал 47news.

Трансляция с космодрома велась на канале Японского аэрокосмического агентства (JAXA) на YouTube. Запуск ракеты состоялся в 10:37 (4:37 мск).

Полет пришлось прервать из-за невозможности спрогнозировать успешное завершение миссии. «Зажигание двигателя второй ступени не было подтверждено, и была передана команда на уничтожение», — сказано в сообщении портала.

Ранее японскую ракету H3 пытались запустить три раза. Сначала запуск был намечен на 13 февраля, однако его перенесли из-за неполадок в системе управления полетом. Следующий старт был запланирован на 15 февраля. Ему помешали погодные условия. 17 февраля запуск ракеты остановили из-за не стработавших твердотопливных ускорителей.

Новые ракеты H3 должны заменить Н2А, которые используются сегодня. Их разработка велась девять лет и обошлась в 1,5 миллиарда долларов. Известно, что они смогут нести в 1,3 раза больше груза, чем ракеты H2A.

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Страны
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
JAXA
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