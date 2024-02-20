В Японии назвали успешным пуск новой ракеты H3

Старт ракеты H3 с космодрома Танегасима, 7 марта 2023 года. Первая ступень и боковые твердотопливные ускорители отработали нормально, однако вторая ступень не смогла запустить двигатель, и полет пришлось прервать. Полезная нагрузка — спутник ALOS-3 — потеряна. Несмотря на неготовность H3, носитель буквально нарасхват, его запуски расписаны до 2029 года. Это еще одна причина, по которой миссию MMX лучше не откладывать: есть риск, что в 2026 году межпланетному аппарату просто не найдется места в плотном расписании новой ракеты.

Вторые летные испытания новейшей японской ракеты H3 названы успешными. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает SpaceNews.

В ходе состоявшегося 16 февраля пуска с космодрома Танэгасима носитель успешно достиг околоземной орбиты. В частности, во время обратного отсчета времени, предшествовавшего старту, не было выявлено проблем, препятствующих пуску, а в ходе полета носителя произошло успешное отделение второй ступени и включение ее двигателя.

Через 16,5 минуты после старта на высоте 674 километра произошло развертывание спутника CE-SAT-1E, еще через десять минут от ракеты, вероятно, отсоединился космический аппарат формата кубсат TIRSAT.

Основная полезная нагрузка — демонстрационный космический аппарат Vehicle Evaluation Payload 4 (VEP-4) — была развернута спустя 1 час 47 минут после старта носителя.

В марте 2023-го полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.

В феврале прошлого года новейшая ракета H3 не смогла оторваться от земли.