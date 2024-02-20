Войти
Lenta.ru

В Японии назвали успешным пуск новой ракеты H3

176
0
0
Старт ракеты H3
Старт ракеты H3 с космодрома Танегасима, 7 марта 2023 года. Первая ступень и боковые твердотопливные ускорители отработали нормально, однако вторая ступень не смогла запустить двигатель, и полет пришлось прервать. Полезная нагрузка — спутник ALOS-3 — потеряна. Несмотря на неготовность H3, носитель буквально нарасхват, его запуски расписаны до 2029 года. Это еще одна причина, по которой миссию MMX лучше не откладывать: есть риск, что в 2026 году межпланетному аппарату просто не найдется места в плотном расписании новой ракеты.
Источник изображения: Kyodo, NYT

Вторые летные испытания новейшей японской ракеты H3 названы успешными. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает SpaceNews.

В ходе состоявшегося 16 февраля пуска с космодрома Танэгасима носитель успешно достиг околоземной орбиты. В частности, во время обратного отсчета времени, предшествовавшего старту, не было выявлено проблем, препятствующих пуску, а в ходе полета носителя произошло успешное отделение второй ступени и включение ее двигателя.

Через 16,5 минуты после старта на высоте 674 километра произошло развертывание спутника CE-SAT-1E, еще через десять минут от ракеты, вероятно, отсоединился космический аппарат формата кубсат TIRSAT.

Основная полезная нагрузка — демонстрационный космический аппарат Vehicle Evaluation Payload 4 (VEP-4) — была развернута спустя 1 час 47 минут после старта носителя.

В марте 2023-го полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.

В феврале прошлого года новейшая ракета H3 не смогла оторваться от земли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
Похожие новости
01.02.2024
JAXA сообщило об отсутствии проблем с подзарядкой у первого японского модуля SLIM
26.01.2024
Первый японский лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну всего в 55 м от цели
08.09.2023
Японская ракета вывела на орбиту рентгеновский телескопом и лунный посадочный модуль - JAXA
13.07.2023
Япония запустит лунный модуль SLIM
25.05.2023
Япония отказалась выводить спутник на новой ракете H3
14.04.2020
СМИ: Япония планирует отправить исследовательский зонд на орбиту Луны
16.12.2019
Россия и Япония разработают лунного робота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 02:32
  • 46
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 01:57
  • 59392
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали
  • 19.02 17:03
  • 410
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.02 10:38
  • 1
МО РФ возобновляет подготовку военных финансистов в профильных гражданских вузах
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов