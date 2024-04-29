Новый пакет американской военной помощи Украине после длительного перерыва

Практически сразу же после одобрения Сенатом США ранее принятого Палатой представителей Конгресса пакета законов о финансировании иностранной помощи, включая закон о выделении 61 млрд долл на помощь Украине, президент США Джо Байден 24 апреля 2024 года их подписал и вслед за этим объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере до 1 млрд долл. Это второй пакет помощи в 2024 году (после пакета от 12 марта), а до того предыдущий пакет американской военной помощи Украине был предоставлен 27 декабря 2023 года.

Выставленная в экспозиции на Поклонной горе в Москве захваченная у вооруженных сил Украины переданная из состава американской армии боевая машина пехоты M2A2 Bradley ODS-SA со снятыми модулями динамической защиты BRAT, апрель 2024 года (с) Телеграм-канал "Военный Осведомитель"

Новый пакет военной помощи предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 56-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Заявлено, что в новый пакет военной помощи Украине вошли:

- дополнительные высокоточные управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS:

- зенитные ракеты Stinger;

- старые корабельные зенитные управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow для использования в импровизированных зенитных ракетных комплексах FrankenSAM;

- старые авиационные управляемые ракеты AIM-9M Sidewinder класса "воздух-воздух" для использования в качестве зенитныхв импровизированных зенитных ракетных комплексах FrankenSAM;

- 105-мм артиллерийские выстрелы;

- 155-мм артиллерийские выстрелы (включая кассетные);

- 60-мм минометные мины:

- противотанковые управляемые ракеты Javelin:

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4;

- высокоточные авиационные боеприпасы:

- стрелковое оружие и боеприпасы к стрелковому оружию, в том числе калибра 12,7 мм;

- боевые машины пехоты М2 Bradley;

- бронетранспортеры М113;

- колесные бронированные машины [JLTV или L-ATV];

- колесные бронированные машины класса MRAP;

- автомобили HMMWV;

- грузовые автомобили;

- автомобильные тячгачи;

- противотанковые мины;

- противопехотные мины Claymore;

- инженерные подрывные заряды;

- аэродромное оборудование;

- приборы ночного видения;

- запасные части, полевое имущество, учебное имущество, средства материально-технического обеспечения и прочее.

Что касается количества передаваемой техники, то он не раскрывается, однако на основании сравнения обновляемых публикуемых списков министерства обороны США общего количества передаваемого имущества Украине ряд наблюдателей сделал предположение, что в данном пакете речь может идти не менее чем о 14 БМП М2А2 Bradley, 41 бронированной машине JLTV или L-ATV, 234 бронированных машин класса MRAP, 1000 автомобилях HMMWV, 400 ремонтно-эвакуационных машин HEMTT, 12 грузовых автомобилях и семи 155-мм гаубицах (видимо, М777).