Последний пакет американской военной помощи Украине в 2023 году

Министерство обороны США 27 декабря 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 250 миллионов долларов, что стало последним пакетом военной помощи, предоставленным украинской стороне в 2023 году. Данный пакет военной помощи Украине был выделен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 54-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Используемая вооруженными силами Украины смонтированная на автомобиле HMMWV двухзарядная опорная пусковая установка Stinger DMS американского переносного зенитного ракетного комплекса Stinger, декабрь 2023 года (с) социальные сети

Заявлено, что этот пакет включает помощь, ранее санкционированную в рамках PDA, но "сэкономленную" в рамках процесса переоценки объема ранее выделенной помощи по линии PDA, завершившегося в июне 2023 года.

В рамках указанного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- дополнительные зенитные управляемые ракеты [видимо, AIM-120 AMRAAM] для зенитных ракетных комплексов NASAMS;

- комплектующие для зенитных ракетных систем;

- зенитные управляемые ракеты Stinger;

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 155-мм артиллерийские выстрелы;

- 105-мм артиллерийские выстрелы;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- противотанковые ракетные комплексы Javelin;

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4;

- более 15 млн патронов для стрелкового оружия;

- инженерные подрывные заряды разграждения;

- запасные части, комплектующие, медицинское имущество и другое имущество.