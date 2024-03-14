Первый пакет американской военной помощи Украине в 2024 году

Министерство обороны США 12 марта 2024 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 300 миллионов долларов. Этот пакет стал первым пакетом военной помощи, предоставленным украинской стороне в 2024 году, и первым после двух с половиной месяцев перерыва, вызванного неспособностью американских законодателей утвердить новое долгосрочное финансирование помощи Украине ввиду политической борьбы в палатах Конгресса США. Предыдущий пакет американской военной помощи Украине был предоставлен 27 декабря 2023 года.

Боевая машина М142 американского ракетного комплекса HIMARS вооруженных сил Украины ведет огонь высокоточной управляемой ракетой Lockheed Martin GMLRS, февраль 2024 года (с) социальные сети

Теперь сообщается, что средства на новый пакет военной помощи в объеме 300 млн долл были получены переоценкой и экономией по контрактам на закупки нового военного имущества на замену ранее переданного Украине. Данный новый пакет военной помощи Украине предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 55-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Сообщается, что с февраля 2022 года общий объем американской военной помощи УКраине составил суммарно 44,2 млрд долл.

В рамках нового пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- зенитные управляемые ракеты Stinger;

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 155-мм артиллерийские выстрелы (кассетные и осколочно-фугасные);

- 105-мм артиллерийские выстрелы;

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4;

- неназываемое количество патронов для стрелкового оружия;

- инженерные подрывные заряды разграждения;

- запасные части, комплектующие, предметы снабжения и другое имущество.