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Военное обозрение

«Для защиты морских путей в Чёрном море»: Эстония передала украинским ВМС два патрульных катера

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Украины пополнились двумя патрульными катерами, поставка плавсредств осуществлена Эстонией совместно с Данией. Об этом сообщило эстонское Минобороны.

Украинский флот получил еще две единицы катерного состава. Как заявили в Минобороны Эстонии, данные катера должны помочь Украине защитить наиболее важные морские пути, а также побережье от «российской агрессии». Отмечается, что поставка произведена в рамках ранее озвученных потребностей ВМС Украины в ходе переговоров командующего украинским флотом вице-адмирала Алексея Неижпапы с представителем правительства Эстонии.

Эстония передала Украине два патрульных катера в координации с союзником Данией

- говорится в сообщении эстонского военного ведомства.

Судя по фото, речь идет о двух эстонских катерах Р01 Roland и P02 Risto, построенных на верфи местной компании Baltic Workboats для эстонского флота. В 2021 году они вошли в состав дивизиона катеров ВМС Эстонии с задачей защиты портов, сопровождения транспортных судов и освещения надводной обстановки.

Переданные катера относятся к проекту Patrol 18WP, корпус алюминиевый с применением защитных панелей. Длина — 17,25 метра, ширина — 4,9 метра, осадка — 1,5 метра. Максимальная скорость — 30 узлов, экипаж — 4 человека. В качестве вооружения на катер устанавливается дистанционно управляемая пулеметная установка с тяжелым пулеметом калибра 12,7 мм. В качестве дополнительного вооружения используются два пулемета калибра 7,62 мм.

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Страны
Дания
Украина
Эстония
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