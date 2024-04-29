KMZ: внедрение вакуумного литья помогло заменить продукцию концерна "Мотор Сич"

ЦАМТО, 26 апреля. Военно-промышленный холдинг KMZ приступил в 2024 году к активному внедрению вакуумного литья для изготовления точных изделий, которые ранее производил украинский концерн "Мотор Сич".

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

"KMZ при поддержке специального конструкторского бюро СКБ-3 начал активное внедрение вакуумного литья для изготовления изделий, ранее никогда таким способом не изготавливаемых. В частности, изготовление деталей водометных двигателей, спрос на которые значительно вырос в последнее время, осуществляется в вакуумной печи без дополнительной обработки, что ускоряет процесс производства и, соответственно, выполнение контрактов", – сказал М.Даниленко.

По его словам, ранее вакуумные печи в основном применялись в KMZ для изготовления деталей газотурбинных двигателей производства украинского предприятия "Мотор Сич". Это завихрители, лопатки, спрямляющие аппараты турбины.

Применение технологии вакуумного литья позволит значительно нарастить темп и качество производства двигателей. Ранее вакуумное литье применялось только в авиастроении для точного изготовления, в частности, лопаток для двигателей самолетов.

"Само вакуумное литье – это тематика высокоточных отливок для изготовления лопаток самолетных и энергетических газотурбинных двигателей, плюс спрямляющие и сопловые аппараты, плюс изделия для установки на газотурбинные двигатели для танковых моторов ГТД-1250, которые устанавливаются на танке типа Т-80", – сказал М.Даниленко.