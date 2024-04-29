Пентагон меняет структуру армейской авиации, возвращаясь к вертолётным подразделениям в составе конкретных дивизий

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Вооруженные силы США осуществляют изменения в организационной структуре армейской авиации. Это следует из публикаций в американской прессе, анализирующих недавнее решение Пентагона.

В соответствии с проводимыми изменениями, армейская авиация США перейдет с организационной структуры, приспособленной для постоянных ротаций во время проведения операций в Ираке или Афганистане, на структуру в виде подразделений в составе конкретных армейских дивизий.

Как отметил начальник армейского авиационного центра США генерал-майор Мак МакКарри, в настоящее время армейская авиация имеет модульные подразделения. Но теперь подразделения будут включаться в состав дивизий, в первую очередь легкопехотных.

Легкая пехотная дивизия больше зависит от мобильности, чем тяжелая дивизия с воздуха, эти солдаты должны двигаться, быстро менять позиции. Мы поставляем больше вертолётов UH-60 Black Hawk в легкие дивизии и выводим некоторые из этих Black Hawk из тяжелых дивизий

- отметил генерал-майор МакКарри.

В составе 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США будет создан специальный авиационный батальон, включающий 32 вертолета CH-47F Chinook. Данное решение, по версии американского командования, позволит значительно повысить возможности дивизии в плане проведения боевых операций.

Сейчас армейская авиация США, согласно утверждению командования, нуждается в повышении возможностей разведки и проведения атак, в том числе в ночное время суток. Для проведения наступательных операций будут предназначены авиационные подразделения в составе пехотных дивизий, а десантным дивизиям придадут более легкие вертолетные подразделения.

Провести полную реорганизацию армейской авиации Пентагон планирует к осени 2029 года. Начнутся организационные преобразования уже в ближайшее время.