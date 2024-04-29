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Военное обозрение

AP: Американские танки Abrams сняты с линии фронта и выведены в тыл украинской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Американские танки Abrams, стоящие на вооружении украинской армии, выведены в тыл и больше не участвуют в боевых действиях. Такое решение принято из-за больших потерь за относительно небольшой отрезок времени. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников.

Командование ВСУ было вынуждено снять американские танки Abrams с линии фронта и отвести в тыл из-за больших потерь, в том числе от российских беспилотников. Теперь американцы будут совместно с украинцами разрабатывать новую тактику применения танков, чтобы уменьшить, а в перспективе и свести к нулю потери американской бронетехники. В общем, в ближайшее время Abrams на поле боя больше не появятся.

На данный момент танки выведены с линии фронта, и США будут работать с украинцами над изменением тактики, заявили заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и третий представитель минобороны, подтвердивший этот шаг на условиях анонимности

- пишет американское издание.

По словам одного из американских военных, пожелавшего остаться анонимным, украинские военные не в состоянии обеспечить защиту американских танков от российских беспилотников. Активность ударных дронов привела к тому, что пропала возможность применения танков Abrams на открытой местности.

Американские танки стояли на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, брошенной на Авдеевское направление для предотвращения прорыва российских войск. Бригада воевала в районе Бердычей, где за относительно короткий отрезок времени потеряла порядка семи танков Abrams. Западная пресса приводит похожие цифры, говоря о пяти уничтоженных и двух поврежденных американских танках.

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Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Проекты
БПЛА
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