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Военное обозрение

Суд арестовал замминистра обороны РФ, на которого ФСБ пять лет собирало материалы по коррупции

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Источник изображения: topwar.ru

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов помещен под стражу решением Басманного суда г. Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда. Высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Тимур Иванов, занимающий должность заместителя министра обороны РФ с 2016 года, был задержан вечером 23 апреля 2024 года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере – не менее 1 миллиона рублей. Речь может идти о получении взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО).

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на собственные источники, органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации в течение как минимум пяти лет собирали материалы на Тимура Иванова. Внимание правоохранительных органов и спецслужб Иванов привлек, вероятно, благодаря своему благосостоянию – в 2019 году его включили в рейтинг самых богатых силовиков России.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Вадимовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 23 июня 2024 года

- сообщает, в свою очередь, ТАСС.

Таким образом, под следствием оказался один из самых высокопоставленных руководителей Министерства обороны Российской Федерации. В системе военного ведомства Иванов отвечал за вопросы строительства, управления имуществом, размещения войск, жилищное и медицинское обеспечение российской армии. Он имеет звание действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса, аналогичное воинскому званию генерала армии.

Предстоит выяснить масштаб вовлеченности чиновника во все коррупционные схемы. Тем более, если учитывать, что это могло навредить обороноспособности нашей страны в условиях проведения специальной военной операции.

Ранее мы сообщали, что Тимур Иванов был задержан спустя несколько часов после того, как принимал участие в заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

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Россия
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