Украина с начала года выделила около $1 млрд на строительство оборонительных рубежей

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль, отметил что кабмин выделил на эти цели еще $201 млн

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Кабмин Украины выделил еще $201 млн на строительство фортификационных сооружений, общая сумму направленных на это средств достигла порядка $1 млрд. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Сегодня более 8 млрд гривен ($201 млн по курсу Нацбанка Украины - прим. ТАСС) выделяем на строительство фортификаций. Таким образом, только с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили около 38 млрд гривен (порядка $955 млн - прим. ТАСС)", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.

После провала широко анонсированного Киевом "контрнаступления" и ряда неудач ВСУ на фронте власти Украины уделяют особое внимание оборудованию оборонительных рубежей, направляя на эти цели значительные средства. В конце ноября прошлого года была создана межведомственная рабочая группа, которая должна заниматься вопросами строительства фортификационных сооружений. В декабре 2023 года депутат Рады Александра Устинова заявила, что ввиду проблем с получением помощи со стороны западных стран Киеву придется перейти к обороне, поэтому Украина выстраивает три линии фортификационных сооружений. В свою очередь Шмыгаль заявлял, что эти работы идут круглосуточно.