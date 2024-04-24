Поставка Ирану в ближайшее время Су-35 на фоне обострения отношений с Израилем вполне вероятна

ЦАМТО, 23 апреля. Иран опроверг появившиеся 21 апреля в СМИ (в том числе израильских) сообщения о якобы ожидающейся на этой неделе поставке первых 12 из 24 заказанных истребителей Су-35.

Как сообщает ресурс Armyrecognition.com, который попытался разобраться в ситуации, информация о скорой поставке Су-35 изначально появилась на форуме студенческой новостной сети Student News Network (SNN), связанной с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). SNN позже опровергла сообщение, объявив его ложным, тем не менее, новость уже успела разойтись по иранским и израильским СМИ.

Это не первый случай, когда в Иране преждевременно сообщается о поставке самолетов Су-35. Так, 16 января 2023 года член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Шахрияр Хейдари сообщил агентству Tasnim, что поставки российских истребителей Су-35, как ожидается, начнутся через три месяца. В дальнейшем это заявление не подтвердилось, на данный момент каких-либо подтверждений фактическому началу поставок нет.

Тем не менее, можно предположить, что возможность поставки Тегерану в ближайшее время 24 истребителей Су-35 в иранских сетях обсуждается "не на пустом месте".

В беседе с корреспондентом иранского новостного агентства Tasnim заместитель министра обороны Ирана бригадный генерал Махди Фарахи 28 ноября 2023 года заявил, что Россия и Иран достигли договоренностей относительно проектов поставки Тегерану истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130. Тогда же замминистра добавил, что в настоящее время "этот процесс уже идет". По всей видимости, имелся в виду процесс производства новой техники.

Как известно, Военно-воздушные силы Ирана получили первые два самолета Як-130 в конце августа 2023 года и уже 2 сентября они были сняты споттерами на территории 8-й тактической авиабазы ВВС Ирана в Исфахане. По неофициальной информации, всего планируется закупка 24 Як-130.

Относительно Су-35 напомним, что Россия предлагала Ирану продать 24 истребителя Су-35СЭ, заказанных ранее Египтом. Учитывая, что самолеты уже должны быть произведены, их поставка в ближайшее время на фоне обострения отношений с Израилем вполне вероятна.

В интервью агентству Tasnim Ш.Хейдари 16 января 2023 года также отметил, что кроме закупки авиационной техники, Тегеран заказал у России ряд других типов военной техники, в том числе системы ПВО, ракетные комплексы и вертолеты, поставки которых также начнутся в ближайшее время. В связи с этим 21 апреля 2024 года в сети SNN обсуждались не только поставки истребителей Су-35 для борьбы с израильскими F-35, но и зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", передача которых Ирану также вполне вероятна.