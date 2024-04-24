Глава ЕК считает, что одобрение помощи Киеву в США побудит ЕС оказывать поддержку активнее

Урсула фон дер Ляйен полагает, что выделение США нового пакета помощи Киеву "окажет огромный психологический эффект" и может привести к изменению ситуации на поле боя

БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Одобренный в Палате представителей Конгресса США законопроект об оказании военной помощи Украине послужит дополнительной мотивацией для Евросоюза продолжать поддержку Киева. С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам разговора с президентом США Джо Байденом.

"Я сказала президенту Байдену, что это решение подтолкнет Европу к дальнейшему усилению военной поддержки Украины", - сказала она европейскому изданию газеты Politico. По словам главы ЕК, выделение США нового пакета помощи Киеву "окажет огромный психологический эффект" и может привести к изменению ситуации на поле боя. "Возобновление поддержки поднимет моральный дух всей страны", - добавила фон дер Ляйен.

Как утверждает политик, Европа уже оказала Киеву "беспрецедентную" поддержку и намерена выделить еще миллиарды евро в этих целях. В частности, фон дер Ляйен указала, что ЕС и его страны - члены уже на этой неделе предоставят Украине "помощь на сумму почти €100 млрд".

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $60 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Теперь законопроекты должен одобрить американский Сенат, их рассмотрение начнется 23 апреля. Если они будут приняты, то отправятся на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже пообещал подписать этот пакет законопроектов.