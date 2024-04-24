СМИ: Афины могут передать Киеву ЗРК Patriot под гарантии и за деньги Вашингтона

Речь идет об одной батарее, после которой, возможно, будет передана вторая, сообщает портал Pronews

АФИНЫ, 22 апреля. /ТАСС/. Афины, возможно, передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3 при условии предоставления США финансовой компенсации, а также гарантий того, что Турция не нападет на Грецию. С таким утверждением выступил греческий информационный портал Pronews.

По его словам, Афины, похоже, передадут Украине Patriot PAC-3 с "гарантиями" США по защите от турецкой угрозы и пакетом финансовой компенсации. Речь идет об одной батарее, после которой, возможно, будет передана и вторая, пишет издание. Источники в правительстве уверяют, что США на весь срок передачи ЗРК Patriot предоставили "гарантии" безопасности Греции от турецкой угрозы, не поясняя, что подразумевается под этим.

Имеются также заверения, что США предоставят замену ЗРК Patriot, если батареи будут уничтожены, и "в любом случае Греция получит деньги из пакета в $61 млрд, который будет передан Украине".

Другими словами, отмечает портал, обещано то, что произошло в случае с батареей Patriot, которую Греция предоставила Саудовской Аравии, когда США взяли на себя значительные затраты за ее своевременную активацию, то есть за ее повторный ввод в строй, поскольку эта батарея не была готова к применению из-за отсутствия запчастей. Саудовская Аравия заплатила $10 млн в обмен на переброску батареи на свою территорию.

Батарея, которую, как ожидается, передадут Украине, судя по всему, будет одной из двух, которые размещены в Афинах, продолжает издание. Всего Греция приобрела шесть батарей ЗРК, одна из которых находится в Саудовской Аравии. Имеющиеся в Греции ЗРК Patriot PAC-3 рассчитаны на перехват в том числе баллистических ракет, но снабжены ракетами PAC-2GEM.

ЗРК Patriot американского производства с дальностью поиска РЛС 170 км и максимальной дальностью поражения 150 км приняты на вооружение Грецией в 2003 году.

Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис, комментируя публикацию британской газеты Financial Times (FT) о попытках ЕС и НАТО вынудить Афины передать Киеву системы ПВО, заявил в понедельник, что власти Греции не собираются предпринимать действия, которые могут подвергнуть угрозе оборонный потенциал страны. "Мы не предпримем никаких действий (я проясняю это, дабы избежать недопонимания), которые даже в малейшей степени могут угрожать нашему оборонному потенциалу и системам ПВО", - сказал он.

22 апреля Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что Греция и Испания испытывали сильное давление со стороны других членов ЕС и НАТО, требующих предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО). По их данным, давление на Афины и Мадрид осуществлялось на фоне намерений Киева потребовать больше помощи на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС в понедельник. Газета привела слова проинформированных о ходе обсуждений участников мероприятия о том, что на прошедшем 17-18 апреля в Брюсселе экстренном саммите ЕС лидеры стран блока лично убеждали глав испанского и греческого правительств передать несколько систем ПВО Украине.

Греческие оппозиционные партии заявили, что не верят заявлениям правительства о том, что Афины не собираются передавать Украине ЗРК ПВО, включая российские С-300. "После сегодняшних заявлений представителя правительства Маринакиса на брифинге мы призываем [премьер-министра] господина Мицотакиса и правительство немедленно ответить на вопрос, соответствует ли действительности статья Financial Times, согласно которой на Грецию оказывалось давление на саммите ЕС с целью поставки Украине ЗРК С-300. Разоблачения FT подтверждают существование тайной дипломатии со стороны правительства, а также секретных соглашений, разрабатываемых для Украины, о которых сам [президент] Зеленский сообщил в своих постах в социальных сетях, поблагодарив премьер-министра Греции. Мицотакис должен немедленно проинформировать национальный парламент об этом", - подчеркнула главная оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс.