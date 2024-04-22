МО РФ сообщило о подписании Меморандума с КНР о сотрудничестве в спасании на море

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития взаимодействия между флотами в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море в ходе визита Моисеева в КНР, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе своего визита в Китайскую Народную Республику главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев встретился с командующим ВМС НОАК адмиралом Ху Чжунмином. Российская и китайская стороны обсудили широкий спектр вопросов военно-морского сотрудничества между флотами Российской Федерации и Китайской Народной Республики. По результатам встречи главком ВМФ адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море", - сказали в ведомстве.

В МО РФ добавили, что стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между флотами России и Китая "в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане".