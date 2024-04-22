Эксперт: решение о помощи Киеву показывает ставку США на террористические атаки против РФ

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко высказал мнение, что после завершения всех процедурных вопросов военная помощь Украине будет оказана незамедлительно, "буквально в течение ближайших двух, нескольких недель"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Решение о согласовании помощи со стороны Вашингтона Киеву показывает курс США на дальнейшие планы по Украине. Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко высказал ТАСС мнение, что это может означать ставку на террористические удары Украины в глубине территории РФ.

"Совершенно очевидно, что принятое решение - это курс США на дальнейшее развитие событий вокруг Украины. Это решение синхронизировано с прошедшим накануне заседанием Совета Украина - НАТО, на котором было объявлено о новых пакетах европейской военной помощи для Украины. Это новый этап, ставка на контрнаступление ВСУ больше не делается в западных столицах, ставка будет делаться на то, что Украина должна получить возможности для нанесения террористических ударов по целям, в том числе в глубине территории России", - сказал Коротченко.

Он уточнил, что по его мнению, после завершения всех процедурных вопросов военная помощь Украине будет оказана незамедлительно, "буквально в течение ближайших двух, нескольких недель".

"По существующим оценкам Киев получит уже приготовленные для передачи, а теперь уже официально санкционированные ракетные комплексы ATACMS с дальностью, позволяющей наносить удары по целям в глубине территории России, и другие виды вооружений, включая комплексы противовоздушной обороны, средства разведки, электронной борьбы", - отметил он.

В то же время эксперт считает, что указанные средства поражения могут быть применены против России уже в первых числах мая. Именно это актуализирует вопрос противодействия как с точки зрения нанесения ударов по объектам транспорта и логистики на Украине, так и по критически важным объектам инфраструктуры, обеспечивающей устойчивость тыла ВСУ.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая были одобрены в Палате представителей США в субботу. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $60 млрд для Киева, $26 млрд для Израиля и гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ТАСС, что решение Палаты представителей США об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Америку и еще больше разорит Украину. Он также убежден, что конфискация замороженных активов РФ нанесет удар по имиджу США и отпугнет инвесторов в эту страну.