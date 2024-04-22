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Защищенность российских «летающих танков» и тяжелых огнеметов повысили

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Омсктрансмаш» повысил защищенность танков Т-80БВМ и ТОС перед отправкой на СВО

Предприятие «Омсктрансмаш», которое выпускает тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», а также танки Т-80БВМ, повысило защищенность бронетехники перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram по итогам посещения завода главой ведомства Сергеем Шойгу.

«Руководитель предприятия доложил генералу армии Сергею Шойгу, что в соответствии с его поручением повышена защищенность бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что модернизированные танки Т-80БВМ, которые называют летающими, начали получать комплекс маскировки «Накидка» и защищающий башню козырек уже на конвейере.

В апреле стало известно, что системы ТОС-1А и ТОС-2 получили решетчатые экраны, которые прикрывают пакеты направляющих с реактивными снарядами от FPV-дронов и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов. Гусеничные ТОС-1А дополнительно оснастили динамической защитой «Реликт».

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Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Минoбороны РФ
Омсктрансмаш
Персоны
Шойгу Сергей
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