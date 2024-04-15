Российские «Солнцепеки» получили дополнительную защиту

«РГ»: огнеметные системы «Солнцепек» и «Тосочка» получили дополнительную защиту

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» получили дополнительную защиту. На доработку машин на основе опыта спецоперации обратила внимание «Российская газета» («РГ»).

ТОС-1А и ТОС-2 оборудовали решетчатыми экранами, которые прикрывают пакеты направляющих с реактивными снарядами от FPV-дронов и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов.

Гусеничные ТОС-1А дополнительно оснастили бортовыми экранами с динамической защитой «Реликт», которые также устанавливают на модернизированные танки Т-80БВМ и Т-72Б3М.

Тяжелые огнеметные системы предназначены для разрушения сооружений, а также вывода из строя легкой бронетехники и автомобилей объемным взрывом. ТОС-1А на шасси танка Т-72 получила 24 направляющих для запуска снарядов калибра 220 миллиметров. ТОС-2 на колесном шасси отличается от предшественников улучшенной системой управления огнем и собственным краном для подачи снарядов.

Ранее в апреле американское издание Military Watch Magazine писало, что Вооруженные силы России успешно применяют в зоне спецоперации системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» для поражения наземных сил украинской армии.