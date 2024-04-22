МО РФ: танки Т-80БВМ начали получать «Накидку» и защитный козырек на конвейере

Российские танки Т-80БВМ начали получать комплекс маскировки «Накидка» и защитный козырек уже на конвейере. Об этом со ссылкой на Минобороны России (МО РФ) сообщает ТАСС.

«Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни», — заявили в военном ведомстве.

Выполнение соответствующих работ в рамках гособоронзаказа проверил министр обороны России Сергей Шойгу, посетивший предприятие в Омской области.

Ранее главе военного ведомства в ходе посещения подмосковного комплекса «Патриот» доложили, что в мае российские войска получат первые 30 образцов робототехнических транспортных платформ, предназначенных для подвоза материальных средств.