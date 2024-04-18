Войти
Lenta.ru

Российские войска получат первые 30 робототехнических транспортных платформ

261
0
0
Кадр: Telegram-канал Минобороны России
Кадр: Telegram-канал Минобороны России.

Войска РФ в мае получат 30 образцов робототехнических транспортных платформ

В мае российские войска получат первые 30 образцов робототехнических транспортных платформ, предназначенных для подвоза материальных средств, заявили министру обороны России Сергею Шойгу в ходе посещения подмосковного комплекса «Патриот». Об этом сообщает ТАСС.

«Министру обороны РФ доложили, что уже до конца следующего месяца будут изготовлены для поставки в войска первые 30 образцов», — сказали в военном ведомстве.

В ходе мероприятия глава Минобороны поручил, в частности, немедленно запустить в серийное производство перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс, предназначенный для эвакуации раненых бойцов с передовой. «Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже человеческой жизни», — заявил министр.

В ходе мероприятия глава военного ведомства поручил дооснастить представленного ему штурмового робота огневой поддержки пулеметом и прокатился на созданном для армейских спецподразделений новом легком бронеавтомобиле.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Робот
Похожие новости
18.12.2013
Строить – не ломать
15.08.2013
ОАО «Тетис Про» на показе перспективных робототехнических комплексов на полигоне Ржевка
02.08.2013
Министр обороны России провел выездное заседание Коллегии Минобороны в Санкт-Петербурге
10.06.2013
Работа над ошибками
04.06.2013
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
23.05.2013
Международный Салон «Комплексная безопасность» продолжает свою работу
26.04.2013
Российским военным потребовались разнообразные роботы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)
  • 18.04 08:19
  • 880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.04 08:01
  • 87
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 05:12
  • 1
Разработчик анонсировал поступление в зону СВО трех бункеров-укрытий для личного состава
  • 18.04 02:38
  • 1
Названа особенность украинских «шаров-террористов»
  • 18.04 01:17
  • 1
Совфед одобрил закон о доступе федерального казначейства к системе гособоронзаказа
  • 17.04 21:15
  • 2700
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.04 17:06
  • 39
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 17.04 16:09
  • 208
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.04 16:04
  • 73
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 17.04 15:21
  • 1
ВМС США развертывают наземную подвижную пусковую установку ракет SM-6
  • 17.04 15:18
  • 0
«Коалиция бронетанковых возможностей» – это ползучая интервенция НАТО
  • 17.04 09:13
  • 2
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 17.04 02:42
  • 1
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны