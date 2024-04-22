На всех полигонах ВС РФ до 1 июня создадут поля для отработки противодействия БПЛА

Министр обороны Сергей Шойгу заслушал соответствующий доклад своего заместителя генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Учебно-тактические поля для отработки навыков противодействия БПЛА при помощи стрелкового оружия будут созданы на всех полигонах РФ до 1 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа, где ему представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при участии военнослужащих-снайперов, выполнявших задачи в зоне СВО.

"Глава российского военного ведомства заслушал доклад заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебно-тактических полей для отработки навыков противодействия беспилотным летательным аппаратам противника с применением данных образцов стрелкового оружия", - отметили в военном ведомстве.

"Все военнослужащие, проходящие подготовку на полигоне, будут отрабатывать задачи по борьбе с дронами", - доложил Евкуров.