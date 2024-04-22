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Интерфакс-АВН

Шойгу сообщил о создании в Минобороны РФ центра беспилотников и роботизированных комплексов

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Роботизированная платформа "Маркер"
Роботизированная платформа "Маркер".
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принято решение о создании в военном ведомстве научно-производственного центра, который будет специализироваться на беспилотниках и роботизированных комплексах.

"Министр обороны РФ подчеркнул, что создаваемый центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения", - сообщило Минобороны РФ в субботу.

В министерстве заявили, что Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний по разработке беспилотников и стрелкового оружия с учетом опыта специальной военной операции (СВО).

"Все представленные дроны, а также полезная нагрузка, созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы, что позволяет в кратчайшие сроки перейти к серийному выпуску данных беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении министерства.

В нем говорится, что на полигоне министру обороны РФ представили линейку различных беспилотников с полезной нагрузкой от 10 до 200 кг.

В частности, по информации министерства, был представлен перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов, приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости.

"Повышенная помехозащищенность каналов управления и передачи данных позволяет применять данный дрон в условиях постановки противником помех. Простота эксплуатации и удобный программный интерфейс позволяют осуществлять подготовку операторов данного типа БПЛА в течение двух недель", - сообщили в министерстве.

По его данным, руководитель предприятия проинформировал Шойгу о готовности выпускать 30 таких квадрокоптеров в месяц, в дальнейшем существенно нарастить выпуск.

В Минобороны РФ сообщили, что Шойгу представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при участии снайперов, выполнявших задачи в зоне СВО.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров доложил Шойгу о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебно-тактических полей для отработки навыков борьбы с дронами с применением данных образцов стрелкового оружия.

"Генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения fpv-дронов противника", - сказано в сообщении министерства.

19 апреля Минобороны РФ сообщало, что Шойгу проинспектировал машиностроительный завод в Омске, его проинформировали об увеличении в 2,5 раза производства тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и выпуске модернизированных танков Т-80БВМ с дополнительной защитой для СВО.

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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
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