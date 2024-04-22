Военкоры: Киевский режим подвозит боеприпасы на фронт поездами по трём основным направлениям

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Снабжение украинских бригад, воюющих на фронте, боеприпасами осуществляется командованием ВСУ по трем основным маршрутам. Об этом пишет Telegram-канал «Донбасс решает».

По утверждению военных корреспондентов, основная часть боеприпасов подвозится к линии фронта с тыловых складов по железной дороге. Выделяется три основных направления подвоза артиллерийских и иных боеприпасов.

Первое направление - «Основа (Харьков) – Красный Лиман». Через этот маршрут осуществляется снабжение боеприпасами и продовольствием украинских формирований, задействованных на Краснолиманском и Северском направлениях. То есть, группировки ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Торское, Северск, в Серебрянском лесничестве, снабжаются по данному маршруту.

Следующее направление подвоза боеприпасов – из Мерефы через Лозовую в Славянск. Далее боеприпасы везут в Краматорск и Дружковку. Этот маршрут обеспечивает снабжение боеприпасами группировки ВСУ в Часовом Яре. В этот город, который сейчас штурмуют наши подразделения, идет отдельная железнодорожная ветка из Краматорска.

Наконец, третье направление – из Днепропетровска через Красноармейск в Очеретино. С помощью данного маршрута обслуживаются группировки ВСУ на Авдеевском участке фронта, а также в Красногоровке и Курахово.

Однако логистика украинских формирований в последнее время становится все более сложной и опасной для ВСУ. Российская армия регулярно наносит удары с помощью артиллерии и ракетных войск, авиации, беспилотных летательных аппаратов по маршрутам передвижения колонн с боеприпасами, по складам, по местам концентрации украинских войск. Альтернативных маршрутов снабжения воюющих бригад у ВСУ не просматривается.