Войти
Lenta.ru

ВСУ не смогли уничтожить российский «Солнцепек», оставленный на ночь в поле. Им помешал «Волнорез»

371
0
0
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости.

Комплекс РЭБ «Волнорез» не дал дронам ВСУ поразить стоящий в поле «Солнцепек»

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось уничтожить тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», которую российские военные оставили на ночь в поле. Она была оборудована мобильным комплексом РЭБ «Волнорез», рассказал РИА Новости разработчик системы, защищавшей машину около шести часов.

Российские бойцы могли оставить «Солнцепек» из-за неисправности

По словам собеседника агентства (его имя не называется из соображений безопасности), тяжелая огнеметная система, вероятно, была неисправна, поэтому российские военные оставили ее на ночь в поле, бойцов в машине не было.

ВСУ атаковали «Солнцепек» всю ночь, однако им не удалось поразить огнеметную систему. «Противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — рассказал разработчик «Волнореза». Уточняется, что украинские военные использовали FPV-дроны.


Мобильный комплекс РЭБ «Волнорез».
Источник: Кадр: / YouTube

Разработчик отметил, что наутро система РЭБ на «заглушенной» машине все равно смогла ее защитить. «Солнцепек» эвакуировали и починили, сейчас техника вернулась в строй.

«Волнорез» создавали инженеры, находившиеся в зоне СВО

В январе военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал «Ленте.ру» о принципе работы «Волнореза».

По его словам, система мобильна и проста в использовании. Она также была разработана с учетом потребностей участников боевых действий: ее создавали инженеры, находившиеся в зоне СВО.

«Это приспособление было создано инженерами, которые находились в зоне СВО, и они откровенно реагировали на воздействия беспилотников, особенно FPV-дронов противника, понимая реально угрозу и зная, что им необходимо. После чего они его апробировали, и началось развертывание», — рассказал специалист.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Солнцепёк
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.04.2017
США следует бояться реактивной артиллерии России (The National Interest, США)
12.04.2016
России удается зарабатывать на поставках оружия и Азербайджану, и Армении
06.04.2016
Карабах воюет советским
23.03.2016
Лицензия на стабильность
11.02.2015
«Конец цивилизации начнется с боевых роботов»
24.02.2014
Азербайджан пополняет пороховую бочку
19.06.2013
Россия вооружает Азербайджан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 16:31
  • 950
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 11:19
  • 2704
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.04 11:07
  • 113
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ
  • 20.04 20:22
  • 1
Французская корабельная крылатая ракета NCM