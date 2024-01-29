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Полковник объяснил принцип работы российского комплекса РЭБ «Волнорез»

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Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин объяснил принцип работы российского комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез». В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал, что эта система мобильна и проста в использовании.

«Если говорить о тактико-технических характеристиках, то это изделие радиоэлектронной борьбы весьма успешно работает в диапазоне от 170 МГц до 7 ГГц, то есть фактически охватывает все FPV-дроны. Конечно, еще выигрышная сторона в том, что его легко установить, он прост и надежен в управлении, эксплуатации. Конечно, его устанавливают на боевые машины, в том числе на основной танк Т-80БВМ. Довольно успешно. Им уже оснащают и боевые машины пехоты, и в принципе его можно и мобильным способом использовать, на машинах», — рассказал Кошкин

Он добавил, что «Волнорез» был спроектирован с учетом потребностей участников боевых действий.

«Это приспособление было создано инженерами, которые находились в зоне СВО, и они откровенно реагировали на воздействия беспилотников, особенно FPV-дронов противника, понимая реально угрозу и зная, что им необходимо. После чего они его апробировали, и началось развертывание», — пояснил специалист.

Сейчас весь мир нуждается в подобных изделиях РЭБ. Мы же их не просто создаем, мы их тут же испытываем в боевых условиях, и эти испытания характеризуются высокой оценкой

Андрей Кошкинвоенный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке

Ранее Министерство обороны России сообщило, что основные боевые танки Т-80БВМ в зоне специальной военной операции оснастили радиоэлектронными комплексами «Волнорез», подавляющими сигнал управления беспилотными летательными аппаратами в радиусе до 600 метров.

«FPV-дроны сейчас очень часто летают как с нашей стороны, так и со стороны противника. В принципе, "Волнорезы" нам помогают», — сказал боец с позывным Казак, добавив, что нередко из-за повышенной активности вражеских дронов российские бойцы после стрельбы уезжают с позиции на всех скоростях.

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