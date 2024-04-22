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ТАСС

WP: военная мощь позволит РФ продолжать СВО по меньшей мере еще два года

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Боевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

По информации газеты, это стало возможным благодаря тому, что РФ удалось перевести экономику на военные рельсы и перехватить инициативу в зоне СВО на фоне снижения военной помощи Запада Киеву

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

По их оценкам, минимум в ближайшие два года Вооруженные силы России смогут продолжать добиваться поставленных российским руководством задач в рамках СВО. Издание отмечает, что это стало возможным благодаря тому, что РФ удалось перевести экономику на военные рельсы и перехватить инициативу в зоне СВО на фоне снижения военной помощи Запада Киеву. C точки зрения WP, такой прогноз должен отрезвить украинские власти по мере того, как ВСУ продолжают терять позиции на поле боя из-за нехватки вооружений и притока живой силы.

С начала года украинские власти неоднократно заявляли, что ВСУ сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядов. Киев просит союзников увеличить и ускорить поставки вооружений, а также пытается переложить на них ответственность за провалы украинских войск. В свою очередь западные страны, которые после начала Россией СВО многократно нарастили поставки вооружений Украине, признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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Россия
Украина
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